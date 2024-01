Golob po ločitvi pridobil 100-odstotni delež v podjetju, zdaj ga preverja KPK

Predsednik vlade Robert Golob je, kot veleva zakon, spremembe premoženja protikorupcijski komisiji javil sam. Decembra je sporočil, da ni več lastnik skoraj 11.000 kvadratnih metrov parcel v Kromberku, ravno tako je izgubil denarna sredstva v višini nad 10.000 evrov. Koliko natančno, ni znano.

Dobil pa je premičnino, najverjetneje avtomobil. Bolj zanimivo pa je, da je postal 100-odstotni lastnik podjetja Star Solar. Gre za podjetje, ki ga je ustanovil in vanj vložil 200 tisočakov. Do 15. novembra lani je bilo uradno v lastni njegove nekdanje žene Jane Nemec Golob.

In to podjetje posredno posluje z državo – s podjetjem, katerega skupščina je prav vlada, ki jo vodi Golob.

Star Solar je podjetje, registrirano za proizvodnjo elektrike. V zadnjih petih letih je beležilo konstantne prihodke okrog 250 tisoč evrov letno, večino tega denarja pa jim je nakazal Borzen. Med leti 2018 do 2022 so tako zabeležili 1.250.000 evrov prihodkov in v tem času jim je Borzen nakazal dober milijon in 176 tisoč evrov. Od novembra 2014 so sicer od Borzena skupno prejeli 2 milijona in skoraj 150 tisoč evrov nakazil. Zadnji dve nakazili v skupni vrednosti dobrih 14 tisoč evrov pa so bile nakazane že v času ko je Golob postal 100-odstotni lastnik podjetja.

Borzen, s katerim Golobovo podjetje ustvari skoraj vse prihodke, je v 100-odstotni lasti države, skupščina električnega operaterja je tako vlada, ki imenuje nadzornike, in nazadnje je to storila 4. junija 2022, torej le tri dni po zaprisegi Golobove vlade.