Slovenija

Golob po obisku UKC Ljubljana in onkološkega inštituta pohvalil predano osebje

Ljubljana, 31. 12. 2025 19.46 pred 52 minutami 4 min branja 19

Avtor:
Ne.M. STA
Robert Golob

Premier Robert Golob je popoldne obiskal pediatrično kliniko, paliativni oddelek na Onkološkem inštitutu Ljubljana in urgenco v UKC Ljubljana. Kot je povedal v izjavi za medije, se je lahko prepričal, da "imamo v sistemu kljub vsem težavam iz preteklosti res predano osebje, ki skrbi za paciente in si zasluži našo najglobjo hvaležnost".

"Zavedamo se kako pomembno je, da sistemu zagotovimo sredstva, opremo in tudi osebje, in jaz verjamem, da bo tega v bodoče samo še več," je sklenil premier.
FOTO: POP TV

"Namen teh obiskov je bil prvenstveno, da izrazim hvaležnost celotnemu medicinskemu osebju, od negovalcev, medicinskih sester in zdravnikov, ki tudi na silvestrovo nesebično skrbijo za to, da smo lahko mi brezskrbni in da če se komurkoli karkoli zgodi, lahko računamo na njih," je povedal Golob.

Kot je pojasnil, si ni naključno izbral teh treh oddelkov, želel si je namreč ogledati celotno verigo zdravja, od najmlajših do teh, ki potrebujemo nepričakovano zdravstveno oskrbo, pa do tistih, ki se od življenja poslavljajo. Po njegovih besedah namreč šele takrat, "ko celotna veriga deluje, delujemo kot družba in prav javni zdravstveni sistem, ki je v osrčju vseh prizadevanj naše vlade, je tisti sistem, ki lahko dejansko to verigo tudi neprekinjeno zagotavlja".

"Tekom zadnjih treh let smo zdravstvu namenili osrednjo pozornost, ne samo s sistemskimi ukrepi, ampak tudi s konkretnimi sredstvi, tudi s konkretnimi investicijami, in tisto kar želim poudariti, je, da bomo s tem tudi nadaljevali. Zavedamo se, kako pomembno je, da sistemu zagotovimo sredstva, opremo in tudi osebje, in jaz verjamem, da bo tega v bodoče samo še več," je sklenil premier.

V UKC veseli podpore: 'Premiki so zelo veliki'

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so po besedah generalnega direktorja Marka Juga "veseli tega obiska in vaše trde podpore, ki jo čutimo ves čas". "To leto, ki se zaključuje, je bilo za nas izjemno zahtevno, ampak tudi izjemno uspešno leto, pokazali smo izjemne strokovne dosežke, ob tem pa je UKC naredil ogromne korake naprej tudi na nivoju nabave, infrastrukture, zagotavljanja sredstev in splošnega delovanja," je našel Jug.

Po njegovih besedah so lahko zelo ponosni, "to ni enostavno, premiki so zelo veliki in obvezujemo se, da bomo tudi v nadaljevanju delovali na ta način, da bomo večali transparentnost, večali dostopnost in dajali vedno bolj vrhunske storitve vsem ljudem". Ob tem se je generalni direktor zahvalil predsedniku vlade, da je obiskal urgentne dele bolnišnice in tiste ljudi, ki opravljajo neprekinjeno zdravstveno varstvo. Samo v UKC Ljubljana vsak dan dežura 75 zdravnikov in 55 zdravnikov je v pripravljenosti, je navedel Jug in izpostavil še ogromno število negovalnega kadra in podpornih služb.

Obiska veseli tudi na inštitutu

Tudi na Onkološkem inštitutu Ljubljana so veseli, da si je Golob vzel čas za obisk akutnega paliativnega oddelka, ki dela že od leta 2007 in se razvija. "Želeli bi si, da bi bilo akutnih paliativnih oddelkov še več. Naša želja je, da bi takšne akutne paliativne oddelke imeli po vseh bolnišnicah in verjamem, da je to tudi strategija vlade, da se ta mreža razširi," je v izjavi povedala direktorica inštituta Zlata Štiblar Kisić.

Zahvalila se je za vso podporo in pomoč, ki jo vlada nudi onkološkemu inštitutu tudi sicer, "da je prepoznala vsa naša prizadevanja in da pomaga pri uresničevanju naše vizije". Zahvalila se je tudi za to, da je vlada prepoznala potrebe onkološkega inštituta in jim v letošnjem letu namenila sredstva za izgradnjo stolpiča in nadzidavo obstoječe stavbe, kar bo zelo pripomoglo k nadaljnji kakovostni in strokovni obravnavi naših onkoloških bolnikov. Štiblar Kisić upa, da bodo v začetku naslednjega leta lahko začeli gradnjo.

Komentiral tudi odločbo glede neustavnosti dela zakona o zdravstveni dejavnosti

Na novinarsko vprašanje pa je Golob komentiral tudi odločbo ustavnega sodišča glede neustavnosti dela zakona o zdravstveni dejavnosti. Kot je dejal, "po prvi preučitvi iz odločbe jasno izhaja, da je tudi ustavno sodišče presodilo, da ima vlada vso pravico, da razmeji javno in zasebno in da po mnenju ustavnega sodišča že sedanja zakonodaja brez tega člena zadošča".

Po Golobovih besedah je zdravstvena reforma cel niz ukrepov, več kot 100, konkretni člen pa je samo eden v nizu. "Najverjetneje bomo poskušali brez tega člena zdržati zdaj neko obdobje, preprosto, da vidimo, ali je sploh potrebna tako absolutna prepoved. Vsi ostali kriteriji, ki so ostali v veljavi, vključno s prepovedjo espejev in podobno, najverjetneje zadoščajo za to, da uresničimo naš namen, da se škodljive dvojne prakse umaknejo iz javne zdravstvene mreže," je dodal.

Obiskal tudi gasilce

Na silvestrovo je premier obiskal tudi Gasilsko brigado Ljubljana. V izjavi po obisku je poudaril, da ima Slovenija svoj sistem zaščite in reševanja, ki nam ga zavida cela Evropa. "Na njega smo vedno ponosni in na njih se lahko zanesemo takrat, ko pride do kakršnekoli nesreče, ali človeške ali pa naravne.. Dostikrat pa potem v mirnih časih, kot je danes, na fante enostavno pozabimo in jaz sem jih želel na ta način izraziti hvaležnost, da so vedno tukaj za nas, tudi takrat, ko se vsi ostali veselimo, v tem primeru prehoda v novo leto," je dodal premier.

V imenu celotne države se jim je zahvalil, da skrbijo za našo varnost, in jim zaželel, da bi imeli pri opravljanju svojih nalog čim več sreče, čim manj tvegali in da bi tudi najprej poskrbeli za svojo varnost, zato, da bodo lahko potem poskrbeli tudi za našo.

Pri Slovenki hudi zapleti po lepotnem posegu v Turčiji

KOMENTARJI19

janez horvat
31. 12. 2025 21.22
"Tekom zadnjih treh let smo zdravstvu namenili osrednjo pozornost," pravi Golob, ki jih u mozak od začetka mandata. Bo šel pozdravit tudi GOSPODA kirurga v Novo mesto?
Odgovori
0 0
kinimod
31. 12. 2025 21.21
Dej no. Nabiiiiva !
Odgovori
0 0
deny-p
31. 12. 2025 21.21
Ko sem ga videl v cerkvi, je dosegel vrhumec dvoličnosti, zahrpnosti....., kaj se mene tiče, ne mora past nižje...... PAMET V ROKE NA VOLITVAH..... SREČNO
Odgovori
0 0
lokson
31. 12. 2025 21.21
Pa kako more. Hinavc.
Odgovori
0 0
borko11111
31. 12. 2025 21.13
Pravi Ostržek tale pernati
Odgovori
+3
3 0
PoldeVeliki
31. 12. 2025 21.06
Koliko neverjetnih obljub bo spet obljubil pred volitvami bo res neverjetno še bolj pa je, da mu nekateri še vedno nasedajo.
Odgovori
+8
8 0
PoldeVeliki
31. 12. 2025 21.07
2022 je obljubil 30 000 novih stanovanj, gradnja novih velikih sončnih elektrarn, 30 dni do specialista... uresničilo se je točno 0%. Da ne govorim o poplavah 100 hiš na mesec. Takega nakladača si težko izmisliš verjetno je Golob prdukt nekega AI ponesrečenega programa.
Odgovori
+8
8 0
Dunce
31. 12. 2025 21.03
Pred volitvami se pričakuje porast diabetesa, vse pocukrano. Robert ves prijazen na stopnicah ,cerkvi in proslavah, fajterka Nika fajta z mlini na veter, Zoki pričakuje pravico na sodišču, Asta zdaj obsoja svastike, par let nazaj je bil pa umetnik z istimi umetninami celo nagrajen od Levice, vsi vse za dobrobit ljudstva, še več pa zase in za svoje zveste bojevnike, podpornike in oprode.
Odgovori
+6
6 0
YouRangMyLord
31. 12. 2025 20.54
Od njegovih verbalnih slavospevov in verbalne diareje nimajo dotični nič koristnega. Naj dvigne torej zaslužke "operativcem" tudi v zdravsvtu. Z njegovimi "pohvalami" si dotični namreč na minimalcih ne morejo kupiti ničesar za svoje življenje in preživljanje.
Odgovori
+4
4 0
PoldeVeliki
31. 12. 2025 20.47
Aja Golob je obiskal gasilce ? Še ne dolgo nazaj jim je hotel prepovedati veselice. Res gnusen človek ta Golob prav tisti sluzast, da bolj ne bi mogel biti.
Odgovori
+13
13 0
Srebrni breg novoletna izdaja
31. 12. 2025 20.51
Res je.
Odgovori
+2
2 0
Groucho Marx
31. 12. 2025 20.41
Lewaci imajo javno ves čas na jeziku besedo javno, privatno pa privatno.
Odgovori
+8
9 1
luckyss.1
31. 12. 2025 20.41
Svoboda najbolj gnila stranka kot trentuna vlada. Uničujejo svobodo govora,BDP pada, tuji vlagatelji zaradi Goloba bežijo stran od Slovenije, prispevek za dolgotrajno oskrbo že preusmerili v azilni dom VIČ, Karigador, čakalne vrste so se podaljšale za 400%, pokojnine bodo nižje s novim zakonom, Litijska podrtija, računalniki, sužensjstvo, laži kot so 100 hiš na mesec, 30 000 novih stanovanj v tem mandatu, masovni uvoz ileglanih migrantov kateri nadlegujejo otroke, masovna kraja denarja od poplav več miljard, Golobizem na policiji, Golob meče ljudi čez ramo tudi če so strokovni ampak njemu je važno, da so njegovi kužki tipa Poklukar, Golob kupuje draga darila Tini Gaber s davkoplačevalskim denarjem, Golob preko države napaja lastno firmo Star Solar, privatnikom svetuje naj odpirajo podjetja na Hrvaškem Boštjančič v Bosni čeprav so pred tem žalili Snežiča kateri je svetoval enako, ščitijo taksista Mustafo Alljanarja kateri je tihotapil in posilil mladoletnico, nedopustni pritiski na policiji, dajanje daril svojim prijateljem s tem, da se jih imenuje na razne funkcije,. hočejo na vsak način sprejeti, da bi dojilje psov dobile 3000 eur penzije, medijski zakon kjer bi lahko pisali samo še hvalospeve o diktatorju Golobou, znižali so raven SLO jezika za tujce kar samo govori koliko Svoboda ceni SLO jezik v bistvu bi se ga radi znebili, Golob in Sanchez sta edina EU politika katera sta proti, da se zaustavi ilegalne migracije, najbolj nesposoben kader ma lahko bi našteval, do naslednjega meseca vse slabo o tej gnili Svobodnjaški sekti...
Odgovori
+12
13 1
neobremenjen_
31. 12. 2025 21.03
Raje vse to, kot pa še kdaj SDS.
Odgovori
-4
0 4
janez horvat
31. 12. 2025 21.24
Srečno v novem letu. Pa zdravo pamet.
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
31. 12. 2025 20.37
Prej ga pa 3 leta ni bilo
Odgovori
+10
12 2
neobremenjen_
31. 12. 2025 20.42
Zakaj govoriš na pamet? Preveri dejstva. A je res point neki na pamet nabijat, sam da se nabija, al je point napisat nekaj kar je res?
Odgovori
-10
0 10
neobremenjen_
31. 12. 2025 21.00
😂😂😂😂 A kletarji ste še na šihtu? A vas Ivan ne pusti domov? 😂😂😂
Odgovori
-4
0 4
lokson
31. 12. 2025 21.24
V bistvu, je še veliko tega izpustil.
Odgovori
0 0
bibaleze
