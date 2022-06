Golob po telefonu govoril z ukrajinskim premierjem in obsodil rusko agresijo

Kot so še sporočili iz kabineta predsednika vlade, je slovenski premier potrdil trdno podporo Ukrajini, njeni suverenosti in prizadevanjem za mir. Obljubil je pomoč Slovenije pri razminiranju in odločno obsodil rusko agresijo, ki je v nasprotju z določili Ustanovne listine Organizacije Združenih narodov. Slovenija dosledno spoštuje temeljna načela mednarodnih odnosov in s tem zavrača vsakršno obliko nasilja. Enotnost EU je ključnega pomena, so sporočili.

Evropski voditelji se bodo prihodnji teden v Bruslju sešli na vrhu, na katerem bo v ospredju Ukrajina, Golob pa se jim bo po nastopu položaja premierja tokrat pridružil prvič. Pred tem se bo ta četrtek in petek v Bruslju med drugim srečal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom .

Na spoznavno srečanje brez glavnega sporočila in izhodišč

Na vprašanje, kaj bo njegovo glavno sporočilo na spoznavnem srečanju, je Golob na novinarski konferenci po seji vlade dejal: "Ni glavnega sporočila, z naše strani se gremo spoznat, sporočilo bomo oblikovali v torek," ko bo nadaljevanje seje odbora za zunanjo politiko v državnem zboru.

Kot je dejal, v spoznavnih pogovorih ne potrebuje izhodišč, razen da prihaja odprte glave in še bolj odprtih ušes, saj verjame, da je evropska enotnost ključ do kakršnega koli napredka pri reševanju problemov. "Če bi si zdaj domišljal, preden se srečam s komerkoli na evropskem nivoju, da vem, kaj to pomeni, bi podcenjeval vse tiste, ki trdo delajo na teh problemih v zadnjih mesecih, in tega ne bom naredil," je dejal in dodal: "Imam velika pričakovanja, z vidika, kaj bom zvedel in se naučil, nimam pa izhodišč, na katerih bi vztrajal."

Na premierja Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon sta bili v zadnjih dneh naslovljeni dve odprti pismi glede politike Slovenije do Ukrajine. Kot je že v ponedeljek dejal Golob, bo stališče glede Ukrajine oblikovano na odboru za zunanjo politiko. Za cilj si je zadal, da bi se skupno in enotno stališče Slovenije oblikovalo še pred njegovim odhodom v Bruselj na vrh EU.