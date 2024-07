Golob po vrhu Nata: 'Cilj je, da bomo lahko še naprej živeli v miru'

"Vrh je bil uspešen, bolj od pričakovanj in verjamem, da smo ga na koncu vsi zapustili zadovoljni, tako članice Nata kot partnerke iz Pacifika in predvsem Ukrajina. Na srečanju je prišlo do materializacije dolgoročnega odnosa med zavezništvom in Ukrajino, ki bo pripomogel k temu, da se bo vojna v Ukrajini hitreje končala." Tako po koncu vrha zveze Nato v Washingtonu pravi premier Robert Golob.

Robert Golob FOTO: AP icon-expand

Odbor za zunanjo politiko se je danes seznanil s Sporazumom o sodelovanju na področju varnosti in dolgoročni podpori med Republiko Slovenijo in Ukrajino, po tem, ko ga je v sredo potrdila vlada. Sporazum bo premier predvidoma podpisal v četrtek, 18. julija, ob robu srečanja Evropske politične skupnosti v Oxfordu.

Kot poudarja premier, je navsezadnje glavna naloga zavezništva Nata ravno odvračanje od vojaških spopadov. "Verjamem, da je najboljše sporočilo, ki ga lahko v tem primeru damo Rusiji, da je podpora Zahoda Ukrajini dolgoročna, in da je v resnici skrajni čas, da se tudi Rusija zave potrebe po tem, da se začnejo pogovori o miru."



V tej luči je to pomembno sporočilo madžarskemu predsedniku vlade Viktorju Orbánu, dodaja. "O miru se lahko pogovarja samo skupaj, ne na podlagi samostojnih akcij, še posebej brez pooblastil širšega zavezništva oziroma skupnosti, v tem primeru Evropske unije. Glede tega smo bili enotni vsi prisotni," je dodal premier. Poudarja, da gre v primeru Rusije in Ukrajine za jasno kršitev mednarodnega prava v senci globalnega svetovnega reda s strani Rusije in kršenje Ustanovne listine Združenih narodov. "Pomembno je, da za takimi kršitvami in takšne kršitve enako razumemo povsod po svetu."

Dodal je, da mora zavezništvo delati in dokazati skupaj, da nima dvojnih standardov, čeprav je včasih tako videti. V tej luči se bo moralo zavezništvo potruditi, da tudi v Palestini pride do prekinitve spopadov in iskanja poti do trajnega miru.



Predsednik vlade je še povedal, da ima Slovenija v zavezništvu svoje mesto kot zelo pomembna članica Nata v operacijah na Zahodnem Balkanu. "Prav na pobudo predsednika Bidna, ki zelo dobro pozna regijo, prihaja tudi do povečanja prisotnosti Nata v tej regiji, z namenom preprečevanja kakršne koli eskalacije konflikta. Slovenija se je zavezala za povečanje svojega kontingenta v Kfor, v prihodnjem letu bomo kontingent na Kosovu podvojili. Vse z namenom, da v tej regiji preprečimo kakršne koli eskalacije konflikta."