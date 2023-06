Golob: Podaljševanje nadzora na meji je neupravičeno in neučinkovito

"S tem si želimo zaustaviti ali vsaj upočasniti priliv migracij. Zgolj kontrola meja pa ne more dati nikakršnih rezultatov," je dodal Golob in izpostavil Dansko kot primer nadzora migracij, ki bi mu v državi morali slediti.

Ponovno je bil kritičen do podaljševanja nadzora na slovensko-avstrijski meji, češ da "podatki kažejo, da tovrstni ukrepi ne zaustavljajo migracij". Spomnil je, da v Evropskem svetu poteka debata, kako s skupnimi napori učinkovito nasloviti problem ilegalnih migracij. Z avstrijskim kanclerjem pa sta se strinjala, da bi morali okrepiti sodelovanje s tranzitnimi državami in z državami izvora.

Premier in avstrijski kancler sta sicer med drugim spregovorila tudi o energetiki, vojni v Ukrajini in Zahodnem Balkanu.

Odnosi med Slovenijo in Avstrijo so prijateljski in dobri. Med drugim državi sodelujeta v kulturi, znanosti in umetnosti ter v mednarodnih organizacijah, Avstrija pa je tudi ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije.