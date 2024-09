Golob podpira Stojmenovo Duh, v SD pričakujejo še nekaj pojasnil

"Na tej točki moram povedati, da je koalicijska pogodba jasna. Je pa naloga ministrice, da se še enkrat temeljito pogovori z vsemi tremi koalicijskimi partnerji in ovrže trditve, kar se tiče navedb v interpelaciji, in predstavi svoje dosežke," je po srečanju koalicije dejal Arčon. Ob tem je potrdil, da ministrica pred interpelacijo še vedno uživa podporo predsednika vlade Goloba, ki je tako ne bo pozval k odstopu.

Predsedniki strank koalicije in vodje njihovih poslanskih skupin so se danes sestali pri predsedniku vlade Golobu in obravnavali več kadrovskih zadev. Tema pogovorov je bila tudi podpora ministrici za digitalno preobrazbo Stojmenovi Duh, ki jo prihodnji teden čaka že druga interpelacija.

Glede podpore koalicijskih partnerjev je podpredsednik vlade pojasnil, da bodo ti še enkrat opravili razpravo o njenem delu in dosežkih, o svojih odločitvah pa bodo ustrezno poročali.

Z ministrico se bodo danes sestali poslanci SD. Kot je dejala namestnica vodje poslanske skupine SD Meira Hot, imajo za ministrico kar nekaj vprašanj. Pred interpelacijo želijo slišati kar nekaj pojasnil, med drugim glede poročila računskega sodišča in tudi glede dela v prihodnje.

"Za nas to vsekakor ni zaključena zgodba, čaka nas interpelacija in pred interpelacijo želimo slišati odgovore," je dejala in dodala, da imajo sedem poslank in poslancev, vsak posamično pa ima za ministrico veliko vprašanj.

Ministrica se je pretekli teden že srečala s poslanci Levice in z njimi izmenjala mnenja. Vse ostalo je zdaj v rokah koalicije in Gibanja Svoboda, saj je Stojmenova Duh iz njihove kvote in stranka zanjo tudi prevzema odgovornost, je dejala koordinatorica stranke Levica Asta Vrečko.