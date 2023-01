Golob podvomil v sistem, ki omogoča podkupovanje: 'To ni demokratično'

Premier Robert Golob je ob zadnjem obisku Bruslja za Politico komentiral trenutno politično sfero Evropske unije. Večina komentarjev se je nanašala na korupcijski škandal, v katerega je bil vpleten tudi Katar. Celotno situacijo je označil za nedemokratično in dejal, da je zaradi afere podvomil v sistem pregleda poslancev.

Ob robu zasedanja EU sveta v Bruslju je slovenski premier Robert Golob izrazil presenečenje nad nedavnim škandalom, ki je zavzel evropski hram demokracije. Kot je povedal v intervjuju za Politico, je zaradi korupcije izgubil zaupanje v sistem, saj da je ta omogočil domnevno podkupovanje evropskih poslancev. V intervjuju je dejal, da ga je afera povsem šokirala. "Popolnoma sem bil osupel, ko sem slišal, kakšne vrste sistem so imeli do sedaj, ko je šlo za nekdanje poslance, nekdanje člane in nekdanje uslužbence," je opisal svoj odziv.

"V tem prostoru sem povsem nov. Gre za nekaj, čisto: 'Vau, to ni demokratično. Je bila organizacija res vse do sedaj taka?'" je nadaljeval. Kot je dodal, v parlamentu do sedaj ni bilo nadzora nad tem, kaj se je v njem dogajalo, zaradi česar je bil povsem 'zaprepaden'. Zaključil je, da bi bile posledice, če se situacije ne bi naslovilo pravilo, lahko zelo slabe. Njegovo mnenje si sicer deli širok nabor evropskih voditeljev, ki so konec prejšnjega meseca na zaprti debati naslovili škandal. Dejali so, da bi ta lahko ogrozil kredibilnost celotne Unije, sploh v času, ko se bližajo naslednje evropske parlamentarne volitve. Afero ostro obsodili tudi drugi politiki Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je 'kupovanje političnega vpliva' držav, kot je Katar, v Bruslju prav tako označil za 'dramatičnega in škodljivega' kredibilnosti Unije. Sploh v času, ko se ta sooča z več krizami, je dejal za Politico. "Iz tega se bomo najprej nekaj naučili, nato pa sprejeli paket ukrepov, da se situacijo v prihodnje izognemo," je tudi napovedal Michel.

Sprva so zaradi preiskave obtožb o domnevnem podkupovanju, pranju denarja in poskusih vplivanja na politične odločitve v EU s strani Katarja pridržali šest ljudi. Zasegli so tudi 600.000 evrov gotovine ter telefone in računalnike.

V luči afere so sicer poleg grške evropske poslanke Eve Kaili priprli še nekdanjega italijanskega poslanca Antonia Panzerija ter dva druga posameznika. Sprva so zaradi preiskave obtožb o domnevnem podkupovanju, pranju denarja in poskusih vplivanja na politične odločitve v EU s strani Katarja pridržali šest ljudi. Zasegli so tudi 600.000 evrov gotovine ter telefone in računalnike.