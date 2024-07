Golob pohvalil vitalnost predsednika ZDA: 'Celotno zasedanje je bil z nami'

"Včeraj sem imel večkrat priložnost govoriti z ameriškim predsednikom. Joe Biden je bil celotno zasedanje z nami in za razliko od nekaterih mlajših kolegov ni zapustil zasedanja in je celotno zasedanje pazljivo poslušal in sodeloval v razpravi. Mislim, da to največ pove o njegovi vitalnosti in sposobnostih," je o aktualnem ameriškem predsedniku povedal slovenski premier Robert Golob.

Dodal je, da se je v sredo na zasedanju v Washingtonu lahko prepričal, da je Joe Biden pravi voditelj, kar se tiče zavezništva.