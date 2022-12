Golob: Politični pritisk je, ko se politika vtika v stroko. Mi se nismo

"Politični pritisk je, ko se politika vtika v stroko. Mi se nismo vtikali v stroko," je razložil svoj vidik in dodal, da je kadrovanje (ter z njim depolitizacijo) v celoti prepustil Bobnarjevi in Lindavu. "Do sedaj je bilo po informacijah, ki so prišle iz Policije premeščenih nekje 67 ali 76 zaposlenih. Niti enega imena od teh ne poznam. Niti enega imena nismo mi iz politike predlagali," je ponazoril in poudaril, da kadrovanja tu ni bilo, saj da so odločitve v celoti prepustili stroki - policiji.

Kot je torej še pred odstopom Tatjane Bobnar , med njim pa znova, poudaril premier Robert Golob , s svojim ravnanjem ni izvajal političnih pritiskov na Policijo. Ob tem je svojo trditev podprl s poročilom v. d. Generalnega direktorja Policije Boštjana Lindava , kjer je ta zapisal, da se noben funkcionar ni vtikal v konkretne postopke na Policiji. "To niso moje besede. To so besede gospoda Lindava. Uradne," je poudaril.

"Pri depolitizaciji ona uporablja besedo čiščenje, jaz bom uporabil tisto, ki jo vedno uporabljam," je nadaljeval s kritiko Bobnarjeve. Vztrajal je, da danes Policije nihče ne prevzema in v nadaljevanju spomnil na to, kakšno je bilo stanje v Policiji med prejšnjo vlado.

A besede nekdanje ministrice v pismu so drugačne. Kljub temu njenih besed v 24UR ZVEČER ni zavrnil. Nato je dejal, da sta z ministrico sicer dobro sodelovala, a da do pred desetimi dnevi nihče v parlamentu ni vedel, da na tem področju obstaja problem. "Ne moreš biti v ekipi in po šestih mesecih ugotoviti, da nekdo ves ta čas izvaja pritiske. To ne obstaja," je bil kritičen.

Po zakonu kadrovske menjave na Policiji niso v domeni premierja, a vendar je po besedah Bobnarjeve bil Golob tisti, ki je zahteval menjave na čelu NPU-ja in Policije. "Nimam pravice tega zahtevati," se je strinjal in takoj za tem dodal, da tega niti ni zahteval.

A Bobnarjeva dejanja Goloba vidi podobna Janševim. Predsednik vlade je njene kritike znova zanikal in kadrovske spremembe vnovič pripisal nekdanji ministrici in Lindavu, ki da sta program sicer že začela izvajati, a za njegove pojme prepočasi. Ob koncu oddaje se je znova dotaknil tematike in izpostavil, da čeprav Lindav kriterije izpolnjuje, "ni uredniški svet tisti, ki lahko od vlade zahteva, da naj se imenuje nekoga na določeno mesto. Vlada je tista, ki imenuje". Ponovil je, da se v delo Policije zagotovo ni vmešaval.

Dalje je zavrnil očitke, da je zahteval odpustitev osebe s Policije, ki nima nobene zveze s protesti, niti ne z mandatom pridobljenih v zadnjih dveh letih in za katero ne obstajajo razlogi, da je stvari delala nezakonito. "Tega nisem zahteval. In to sem pojasnil tudi Bobnarjevi. Nisem zahteval, da se odpusti kogarkoli. Ne njega, ne šefa v Novi Gorici." V nadaljevanju je potrdil, da je zahteval edino ponoven pregled imenovanj, ki so bila v Policiji sprožena v prejšnji vladi. Po besedah premierja naj bi prejšnja vlada tekom aprila zamenjala 110 komandirjev. Za ta "politično sprožena imenovanja" je namreč želel pregled verodostojnosti.

Kaj se je dogajalo pri pogovorih o NPU-ju? Kot je razložil, je Muženiča po pravomočni sodbi oblast krivo ovadila, da bi ga lahko zamenjala na čelu NPU-ja . "Sodišče in ne Robert Golob, ga je oprostilo. Najprej slovensko sodišče, nato pa prejšnji teden še evropsko tožilstvo," je poudaril in dodal, da ga je na čelo NPU-ja treba postaviti zato, ker verjame v pravno državo.

Spor tudi glede premierjevega varovanja

Danes je sicer premier predhodno dejal, da je do razhajanj med njim in med bivšo ministrico Bobnarjevo prihajalo tudi zaradi vprašanja njegovega varovanja. Pojasnil je, da se je na nekdanjega nepravnomočno obsojenega specialca Miloša Njegoslava Milovića obrnil zaradi radovednosti, saj ga je zanimalo, kako bi se lahko izognil politizaciji in se najbolje zaščitil. "Naredil bom vse, da bi zaščitil svojo družino. In tega mi nihče ne more preprečiti. Moje varovanje in varovanje moje družine je zame svetinja. Varnostniki so z mano 24 ur in zato jim moram zaupati."

Naprej je pojasnil, da je problem pri policijskem varovanju to, da če ga varuje policijski center za varovanje, to hkrati pomeni tudi to, da ima policija vse informacije o tem, kjer se premier nahaja.