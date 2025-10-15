Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Golob: Ponovim še enkrat, božičnica bo

Murska Sobota, 15. 10. 2025 13.24 | Posodobljeno pred 51 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
150

Vlada bo imela na dnevnem redu četrtkove redne seje tudi predlog posebnega zakona o božičnici, je ob današnjem obisku v Pomurju napovedal premier Robert Golob. "Ponovim še enkrat, božičnica bo," je dejal v izjavi za medije med postankom v Splošni bolnišnici Murska Sobota.

"Želel bi si, da bi bilo o tem več dialoga. Sem tudi povabil predstavnike slovenskega gospodarstva, da se mi pridružijo v Lendavi kasneje popoldan. Tako da časa za usklajevanje različnih predlogov bo še dovolj, odločenost vlade, da s tem gremo naprej, pa ostaja," je povedal Robert Golob.

Na novinarsko vprašanje, od kod denar za izplačilo božičnice, je zatrdil, da so največji kapital vsakega podjetja zaposleni. "Ti ljudje so tisti, ki ustvarjajo denar. Mislim, da gre tukaj za sprevrženo logiko, po kateri naj bi za to, da nagradimo predane zaposlene, morali denar nekomu vzeti. Ljudje si ta denar zaslužijo s svojim delom," je poudaril.

Božičnica
Božičnica FOTO: Shutterstock

"Zaposleni so tisti, ki so denar v podjetju zaslužili. Večina najboljših direktorjev, menedžerjev in lastnikov s tem nima nobene težave in verjamem, da bo s časom božičnica postala nekaj tako samoumevnega, kot je danes letni regres, in da se bodo te brezplodne debate tudi zaključile," je dodal.

Kot je še dejal premier, so predlog uvedbe božičnice predstavili že pred enim mesecem. "Smo ga razgrnili, ga pisno poslali vsem zainteresiranim, zdaj se pa počasi izteka rok, do katerega ga moramo poslati v državni zbor. V državni zbor bomo poslali zakon še ta mesec, jutri bo prva obravnava na vladi. Kdor želi sodelovati, lahko sodeluje, kdor se bo temu sam odpovedal, je pa to pač njegova odločitev," je še dejal.

Vlada je izhodišča za uvedbo obvezne božičnice potrdila sredi septembra. V njih je zapisano, da bi bili do nje upravičeni vsi zaposleni, tako v zasebnem kot javnem sektorju. Segala bi lahko do višine minimalne plače, od nje pa ne bi bilo treba obračunati davkov in prispevkov. Vlada vztraja, da bo izplačana že letos. Predlog je prejšnji teden obravnaval Ekonomsko-socialni svet, vendar so delodajalske organizacije na podlagi ocene, da je v zvezi z uvedbo obvezne božičnice že vse odločeno in se o tem ni več mogoče pogajati, sejo protestno zapustile.

Naslednji članek

Izredni interni nadzor dela inšpektorice v zadevi Kostak

Naslednji članek

Easyjet aprila vzpostavlja novo povezavo med Ljubljano in Edinburgom

KOMENTARJI (150)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kcre
15. 10. 2025 14.20
+1
Ne rabimo od tebe nič. Razumeš. Ničesar. Sedaj pa dost tega. Vćersj Policija uro lpvila nek dron v mojem naselju. Siti.Golub...O kaki svobodi govori ta človek pripeljal je na deset tisoče tujcev da Slovenci nismo več varni on pa o svobodi poleg tega je sprejel zakon da če poveš resnico si kazensko odgovoren. Obup. Slovenski otroci prosijo za posege. In zamaške ne morejo več zbirati. Pritrjeni. Za vse je denar. Za Slovenca nić. Slovenija ni svobodna. Svoboden je Golob v Svobodi. Naše suverenitete je prodal VDLjevi, ji zagotovil kupovanje drage energije, 5 % BDPja za vojsko, podporo pri levih zablodah, migracijah, Ukrajini in kar se navezuje še na to. Vsak dan večje obremenitve in davki! Nimate pojma kaj počnete, no, razen za svoj žep! Zato mojega glasu na naslednjih volitvah nimate! Sedaj pa dost tega. Siti !!!
ODGOVORI
1 0
Antena
15. 10. 2025 14.20
+1
A za Ukrajince bo tudi božičnica ? Sam vprašam
ODGOVORI
1 0
ArkaMast
15. 10. 2025 14.20
Poznam ljudi, ki so tihi, marljivi, delovni in jim narava ni dala sposobnosti, da se postavijo zase in zahtevajo ali prosijo za povišico ali kar koli. ...Ta zakon bo poskrbel tudi za take, ki vedno izvisijo.
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
15. 10. 2025 14.19
-1
Lepo. Končno božičnica za vse, ne le za elito.
ODGOVORI
0 1
Antena
15. 10. 2025 14.18
+2
Robi, seštevas glasove za volitve in ti veeeliko manjka hahahah
ODGOVORI
2 0
Victoria13
15. 10. 2025 14.18
+1
Naj se JS odpove božičnici, ker državna blagajno je v krepkem več milijardnem minusu....
ODGOVORI
1 0
Sarko Sarko
15. 10. 2025 14.18
+1
Cesta klice
ODGOVORI
1 0
Groucho Marx
15. 10. 2025 14.18
+2
Naš vrhuuuunski meneđer vodi največjo firmo z dvomilijardno izgubo. Ampak to so golobarji že vse vkalkulirali, zato kar mirno. 🤣😅🤣😅
ODGOVORI
2 0
najboljsa24
15. 10. 2025 14.16
+1
v redu, podjetniki se bodo morali znajti ali zapreti podjetja. od kje pa denar za božičnico v JU, že sedaj smo zelo nevarno zadolženi?
ODGOVORI
3 2
M E G A
15. 10. 2025 14.18
cel zakon je namenjen javni upravi to je point bonbončki za volitve zopet kot vinjeta
ODGOVORI
0 0
nelika123
15. 10. 2025 14.19
Luknja ni problem.s tem se ukvarja naslednja vlada,baje...
ODGOVORI
0 0
jjjjjj
15. 10. 2025 14.16
+2
Kakšen podjetnik je le on bil, on je čisti komunist. Takšno izsiljevanje podjetnikov.
ODGOVORI
6 4
bančnik
15. 10. 2025 14.16
+0
Vsi za Robija,živeli.
ODGOVORI
2 2
St. Gallen
15. 10. 2025 14.15
+3
Razbremenite si raje place, nasedli ste :-/
ODGOVORI
4 1
SDS_je_poden
15. 10. 2025 14.19
Kako si Švicarji lahko s teboj kakor koli pomagajo, je meni uganka.
ODGOVORI
0 0
Polkavalčekrokenrol
15. 10. 2025 14.15
-1
Mamo PV ki orožje kupuje,prejšnji je prodajal pa denar pobasal oa pokupovanje mu ni bilo tuje je nil pravomočno obsojen pa v rest poslan kjer sra z Snežičem študirala kako pomagat slovenskemu narodu
ODGOVORI
0 1
Whisky1981
15. 10. 2025 14.17
+2
Jaz bi kupil še dva lovca, ki bi letala po našem nebu.
ODGOVORI
2 0
asgard
15. 10. 2025 14.18
Prejšnji PV ni prodajal orožja, ga je pa bivši predsednik Slovenije.
ODGOVORI
0 0
Sandi11
15. 10. 2025 14.15
Naj ta golobijad tam zgoraj tudi preveri, katera podjetja imajo dobičke, ki jih je možno nameniti božičnicam, kakšna je njihova struktura, odstotkovni deleži, ipd. Kje so kakšne takšne analize? Vem, da je kar dosti dobičkov v gospodarstvu, ampak kakšna je njihova struktura, namenskost, katera podjetja jih dosegajo, katera podjetja komaj furajo in kolikšen % je teh in onih?
ODGOVORI
0 0
biggbrader
15. 10. 2025 14.15
+5
Seveda bo Božičnica, če ne za vse, bo saj za njegove volivce. Draga podkupnina. A se mu verjetno ne bo izšla ! Preveč mešetari z našim denarjem in premalo s svojim.
ODGOVORI
5 0
M.W.A
15. 10. 2025 14.14
+6
Ni problem v plači,regresu,božičnici... problem je, ker je vse predrago pa davki!!!
ODGOVORI
6 0
Whisky1981
15. 10. 2025 14.15
+1
Se strinjam, da bi moral biti davek na elektriko 9,5. Nobene logike na tem svetu ni, da je elektrika obdvčena z višjo stopnjo.
ODGOVORI
1 0
peT99
15. 10. 2025 14.13
+6
ko so se pogovarjali o predlogu za razbremenitev plač je bil odgovor, da bo dolg prevelik - božičnica pa obvezna ? Hja.. ker raja ki temu naseda načeloma niti ne razume kaj razbremenitev plač pomeni, razume pa božičnico... adijo pamet...
ODGOVORI
6 0
Whisky1981
15. 10. 2025 14.13
+2
Prav je da ljudje dobijo božičnico in pika. Zaradi tega ta vlada ne bo dobila mojega glasu vendar je izplačilo nagrade delavcem tako v realnem kot v javnem sektorju ob koncu leta človeško pravilna poteza.
ODGOVORI
3 1
M E G A
15. 10. 2025 14.19
javni sektor že dvigujejo plače 3 leta vse pa krije gospodarstvo to je problem in tudi to božičnico bo.....ni prav
ODGOVORI
0 0
1.maj
15. 10. 2025 14.12
+2
Mah kakšna božičnica... Naj bo raje nagrada za delo. Tisti, ki si zasluži več naj dobi več, če je delal nadure, menjal sodelavce, ko ni nihče hotel, ni izkoriščal bolniške... Ostali pa naj dobijo osnovo. Pa res ni treba, da se imenuje po cerkvenem prazniku! Dovolj škode je že cerkev naredila, si ne zasluži dodatne reklame.
ODGOVORI
4 2
biggbrader
15. 10. 2025 14.16
+0
Na tak način se prilizuje proletariatu, ki je v Sloveniji cerkven.
ODGOVORI
1 1
nelika123
15. 10. 2025 14.12
+3
Ti milijoni ki so sli v Ukrajino...to bi zaprli luknjo v blagajni.
ODGOVORI
3 0
asgard
15. 10. 2025 14.19
ali pa miljoni kateri so šli v nvoje za mešanje megle.
ODGOVORI
0 0
M E G A
15. 10. 2025 14.19
ne ker je samo holob 6 miljard pufa vzel....
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305