Golob: Poroštvo za posojilo EU Ukrajini bo moral odobriti državni zbor

Voditelji držav članic unije, med njimi premier Robert Golob, na vrhu v Bruslju razpravljajo o možnostih za financiranje 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini za obdobje 2026-27. Prva možna rešitev, ki bi potrebovala soglasno podporo članic, predvideva zadolževanje unije na kapitalskih trgih, pri čemer bi poroštva zagotovili iz proračunske rezerve EU.

Robert Golob in Robert Fico FOTO: AP

Druga možnost pa predvideva uporabo ruskega premoženja, zadržanega v okviru sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Komisija bi si pri vseh finančnih institucijah v EU, ki hranijo rusko premoženje, izposodila denarna sredstva, v katera so se pretvorile dospele ruske obveznice in jih posodila Kijevu. Predlog, v skladu s katerim bi Ukrajina posojilo odplačala, šele ko bi ji Rusija povrnila vojno škodo, bi potreboval podporo kvalificirane večine članic v Svetu EU. Poroštva za posojilo pa bi morale zagotoviti članice, pri čemer bi prispevek Slovenije po trenutnih izračunih znašal 700 milijonov evrov. Premier Golob je ob prihodu na vrh na vprašanje, koliko je pripravljena prispevati Slovenija, odgovoril, da bo odločitev o tem na koncu sprejel DZ. "Rad pa bi poudaril, da tudi če bi bila danes odločitev sprejeta, je realna možnost, da bi slovenski parlament odobril poroštvo še v tem mandatu, minimalna," je povedal.