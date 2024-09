Golob posadkam, ki so hitele v ogenj, podelil priznanja za požrtvovalno delo

Člani posadk, ki so sodelovale pri letošnjem gašenju požarov v Sloveniji in Severni Makedoniji, so v zahvalo za svoje požrtvovalno delo prejeli spominske kovance. Ekipam za gašenje iz zraka, ki so letos z letali in helikopterji sodelovale v intervencijah, jih je podelil predsednik vlade Robert Golob, v funkciji ministra za obrambo.