Golob v DZ poslal predloga za imenovanje šolskega in obrambnega ministra

"Logaj je doktor znanosti s področja managementa ter profesor fizike in proizvodno-tehnične vzgoje. Sodeluje pri številnih projektih, raziskavah in delovnih skupinah s področja šolstva. Je strokovnjak na področju vzgoje in izobraževanja z dolgoletnimi in bogatimi delovnimi izkušnjami na vodilnih mestih v izobraževalnem sistemu," so ob tem sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Za Sajovica pa so dejali, da je magister veterine, poslanec in nekdanji dolgoletni župan Tržiča. "Več kot 20 let je opravljal terensko veterinarsko delo v Tržiču in okolici, bil je tudi občinski svetnik in predsednik krajevne skupnosti Kovor," so sporočili.

Leta 2006 je postal župan občine Tržič in na položaju ostal vse do izvolitve v državni zbor leta 2022. Trenutno je poslanec v državnem zboru in vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda, funkcijo poslanca pa je opravljal tudi med letoma 2004 in 2011, ko je bil izvoljen na listi stranke Liberalne demokracije Slovenije.