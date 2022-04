Golob pospešeno sestavlja vladno ekipo

Slovenija pa čaka tudi na odločitev Levice, ki je o notranjih procesih prav tako zadržana. Neuradno zanikajo, da bi vodstvo z Luko Mescem na čelu imelo izzivalca. Kaj več kot to, da bo vse rešeno do petka, ne razkrivajo, neuradno pa, da so si vzeli čas za prepotreben počitek in analizo.

Podobno pa tudi v LMŠ, kjer je bila do strankinega volilnega izida z zapisom na socialnih omrežjih kritična poslanka Tina Heferle. A kot pravi neformalno, je bila le direktna in iskrena. Trdi tudi, da se v stranki po tem ni zaiskrilo. Damirja Črnčeca, ki ga je bilo iz njene kritike razbrati kot kamen spotike, za odziv nismo uspeli priklicati, na stranki pa za zdaj ostaja zaposlen.