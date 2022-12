Golob pozval k manjši porabi mesa, strokovnjaki: Gre za osebno odločitev

"Jejmo manj mesa, ne pravim nič mesa. Uporabljati moramo manj mesa. Bolj se moramo osredotočiti na sadje in zelenjavo, rastlinske vire, to je tako ali tako bolj zdravo. Ampak to ni tema današnje razprave. Na ta način bomo pomagali našemu planetu, pa tudi prihodnosti naših otrok. Otrok torej ne bomo učili le, kako naj bodo bolj zdravi, ampak tudi, kako naj živijo," je dejal Golob evropskim poslancem v Strasbourgu.

O tem so v oddaji 24UR ZVEČER razpravljali z agrarnim ekonomistom, Luko Juvančičem iz Biotehniške fakultete, ki je dejal, da so izhodišča sicer prava, saj prehranski sistem v Sloveniji in Evropi ni dovolj trajnosten. Strinjal se je s pozivom o zmanjšanju zaužitega oziroma porabljenega mesa, kar je označil za razumno idejo.

Vendar je tudi poudaril, da je izbira prehranjevanja osebna odločitev in mora vsaka sprememba biti stvar osebne odločitve. Vloga države pa je le, da poveča zavedanje o kakšnem bolj trajnostnem prehranskem sistemu. Pozivi so na mestu, je poudaril Jovančič, vendar se ne strinja s tem, da je na dolgi rok treba preiti na popolnoma rastlinsko prehrano.

Pojasnil je, da če govorimo o trajnostnem, je treba prioritete zastaviti nekoliko drugače. Juvančič bi prvo začel z zmanjšanjem zavržene hrane, drugo pa, da bi začeli s sistemom preskrbe s hrano oziroma z zagotavljanjem prehranske varnosti v kontekstu, ki ga s proizvodnimi resursi tudi zmoremo izvesti. "Zelo dolgoročna zadeva je zmanjšanje zavržene hrane, ki zadeva vsakega potrošnika hrane. Gre za spremembo nakupovalnih navad, tudi v tem smislu, da se ne delajo zaloge hrane, ki je ne porabimo pravočasno. Bližnjic glede tega ni, navaditi se treba, da bolj razumno kupujemo hrano, bolj polnovredno in ne močno predelano. Gre za proces, država nam lahko pomaga."