Golob pozval k odločitvi o začetku pristopnih pogajanj z BiH

Ob tem je Michela in voditelje članic EU pozval k večji ambicioznosti v zvezi z BiH in izrazil pričakovanje, da se bodo o začetku pristopnih pogajanj s to državo odločili do konca leta.

Golob je izpostavil, da je treba upoštevati dosedanje pozitivne premike v BiH, obenem pa priznati, da bi začetek pristopnih pogajanj v proces vključevanja te države v EU vnesel dodatno pozitivno dinamiko.

Poudaril je še, da je širitev EU z vojno v Ukrajini postala strateška izbira in nujnost. Izrazil je zadovoljstvo, da je to stališče postalo pomemben argument v razpravah o BiH in njenem statusu kandidatke za članstvo v EU. Premier Golob je pozval še k boju proti zlonamernim silam na Zahodnem Balkanu, tudi v BiH, da bi regijo nepreklicno usmerili na pot stabilnosti in blaginje EU.

Bosna in Hercegovina je za članstvo v uniji zaprosila februarja 2016, decembra lani pa je dobila status kandidatke za članstvo pod pogojem, da sprejme priporočene ukrepe za krepitev pravne države, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter upravljanje migracij in temeljnih pravic.