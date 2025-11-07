Golob za digitalizacijo in umetno inteligenco v javni upravi

Ministrstvo za javno upravo je na Brdu pri Kranju pripravilo konferenco o trendih, razvojnih priložnostih in izzivih javne uprave. Premier Robert Golob je v uvodnem pogovoru poudaril pomen vodij v velikem sistemu javne uprave in pomen medosebnih odnosov. Pomembno pa je tudi biti odprt za to, kar prinašata digitalizacija in umetna inteligenca, meni.

Konferenca Jutri - javna uprava: trendi, razvojne priložnosti in izzivi je osrednji letni dogodek ministrstva za javno upravo, namenjen razpravi o prihodnosti slovenske javne uprave. Osrednje teme današnje konference so javna uprava med percepcijo in realnostjo, vpliv novih tehnologij ter inovacije in dobre prakse znotraj javne uprave. V uvodu konference so pripravili pogovor s predsednikom vlade Robertom Golobom in ministrom za javno upravo Francem Propsom. Golob je med drugim spregovoril o razlikah med javno upravo in zasebnim sektorjem. Po njegovih besedah sicer vsi potrebujemo spodbude in motivacije, saj se mora poslanstvo v nečem materializirati, a je v podjetju to neprimerno lažje, saj se doseganje ciljev vidi v številkah, v javni upravi pa se meri z zadovoljstvom uporabnikov. Zadovoljni so največkrat tiho, zato lahko posameznik hitro pade pod vpliv "glasnih nergačev, ki pa so v manjšini", je dejal.

Robert Golob FOTO: Bobo icon-expand

V javni upravi, ki je velik sistem, včasih po Golobovih besedah niso dovolj hitri, da bi neživljenjska pravila hitro spremenili, da ne bi bila v škodo ljudem. Ob tem je navedel primer spolnega nasilja, pri katerem je na žrtvi, da sproži pregon, vztraja v pregonu in je po Golobovih besedah ne znamo zaščititi na pravi način. Obenem je Golob izpostavil pomen medosebnih odnosov. Pri tem je poudaril pomen vodij, ki se morajo posvetiti vsakemu v svoji ekipi in poskrbeti, da se ta razvija. Po njegovem prepričanju je tudi pomembno biti odprt za to, kar prinašata digitalizacija in umetna inteligenca, saj bodo generalne aplikacije umetne inteligence v prihodnjih letih tako v zasebnem kot službenem življenju močno vplivale na delo. Minister Props je javno upravo opisal kot velik sistem z relativno počasno odzivnostjo. Opozoril je, da če bi se veliki sistemi hitreje spreminjali, bi lahko delali večje napake, zato je pomembno predvsem, "da se premikamo in da se premikamo v pravo smer". Izpostavil je predvsem vzbujanje zaupanja pri ljudeh, za kar pa je treba biti po njegovem mnenju transparenten in javnosti predstaviti svoje delo.

Franc Props FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand