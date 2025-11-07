Svetli način
Golob za digitalizacijo in umetno inteligenco v javni upravi

Brdo pri Kranju, 07. 11. 2025 12.25 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Ministrstvo za javno upravo je na Brdu pri Kranju pripravilo konferenco o trendih, razvojnih priložnostih in izzivih javne uprave. Premier Robert Golob je v uvodnem pogovoru poudaril pomen vodij v velikem sistemu javne uprave in pomen medosebnih odnosov. Pomembno pa je tudi biti odprt za to, kar prinašata digitalizacija in umetna inteligenca, meni.

Konferenca Jutri - javna uprava: trendi, razvojne priložnosti in izzivi je osrednji letni dogodek ministrstva za javno upravo, namenjen razpravi o prihodnosti slovenske javne uprave. Osrednje teme današnje konference so javna uprava med percepcijo in realnostjo, vpliv novih tehnologij ter inovacije in dobre prakse znotraj javne uprave.

V uvodu konference so pripravili pogovor s predsednikom vlade Robertom Golobom in ministrom za javno upravo Francem Propsom. Golob je med drugim spregovoril o razlikah med javno upravo in zasebnim sektorjem. Po njegovih besedah sicer vsi potrebujemo spodbude in motivacije, saj se mora poslanstvo v nečem materializirati, a je v podjetju to neprimerno lažje, saj se doseganje ciljev vidi v številkah, v javni upravi pa se meri z zadovoljstvom uporabnikov. Zadovoljni so največkrat tiho, zato lahko posameznik hitro pade pod vpliv "glasnih nergačev, ki pa so v manjšini", je dejal.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Bobo

V javni upravi, ki je velik sistem, včasih po Golobovih besedah niso dovolj hitri, da bi neživljenjska pravila hitro spremenili, da ne bi bila v škodo ljudem. Ob tem je navedel primer spolnega nasilja, pri katerem je na žrtvi, da sproži pregon, vztraja v pregonu in je po Golobovih besedah ne znamo zaščititi na pravi način.

Obenem je Golob izpostavil pomen medosebnih odnosov. Pri tem je poudaril pomen vodij, ki se morajo posvetiti vsakemu v svoji ekipi in poskrbeti, da se ta razvija. Po njegovem prepričanju je tudi pomembno biti odprt za to, kar prinašata digitalizacija in umetna inteligenca, saj bodo generalne aplikacije umetne inteligence v prihodnjih letih tako v zasebnem kot službenem življenju močno vplivale na delo.

Minister Props je javno upravo opisal kot velik sistem z relativno počasno odzivnostjo. Opozoril je, da če bi se veliki sistemi hitreje spreminjali, bi lahko delali večje napake, zato je pomembno predvsem, "da se premikamo in da se premikamo v pravo smer". Izpostavil je predvsem vzbujanje zaupanja pri ljudeh, za kar pa je treba biti po njegovem mnenju transparenten in javnosti predstaviti svoje delo.

Franc Props
Franc Props FOTO: Aljoša Kravanja

Propsu se zdi pomembno, da tiste, ki zavirajo sistem, premagajo tisti, ki želijo stvari razvijati. Pri tem je tudi on poudaril vlogo vodij v javnem sektorju, ki znajo prepoznati, kaj je tisto, kar lahko stvari spreminja na bolje.

Državna sekretarka na ministrstvu Mojca Ramšak Pešec je na dogodku izpostavila pomen izgradnje in izboljšanja zaupanja. "Je pa dejstvo, da se zaupanja ne da ustvariti, treba si ga je pridobiti," je dejala. Po njenih besedah ni dovolj, da vodje dobro delajo, ampak je treba znati to tudi prikazati.

Tudi generalni direktor direktorata za javni sektor na ministrstvu Peter Pogačar je kot ključno izpostavil zaupanje. Zanj pa po njegovih besedah potrebujejo transparentnost, strokovnost in avtonomijo. Med gonilniki sprememb, ki bodo zaznamovali prihodnost javne uprave, pa je navedel denimo demografske spremembe in digitalizacijo, pri čemer je poudaril, da je ključ še vedno v ljudeh. "Ne bo nas nadomestila umetna inteligenca, nadomestili nas bodo ljudje, ki znajo uporabljati umetno inteligenco," je dejal.

V nadaljevanju bo med drugim sledil še pogovor o tem, ali lahko umetna inteligenca v javni upravi nadomesti človeški stik in kako bodo nove tehnologije vplivale na delo javnih uslužbencev, uporabniško izkušnjo in trg dela. Prav tako bodo spregovorili o inovacijah in dobrih praksah znotraj javne uprave.

Konference se po navedbah organizatorja udeležuje približno 280 predstavnikov občin, ministrstev, upravnih enot, agencij, akademske in gospodarske sfere.

golob props pešec pogačar
AVP: Martinovanje naj ne bo razlog za vožnjo pod vplivom alkohola

KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

300 let do specialista
07. 11. 2025 13.34
+1
Če bi bili nergači res v manjšini, tebe ne bi skrbelo Romun.
ODGOVORI
1 0
štrekeljc
07. 11. 2025 13.33
+0
Vse, kar Taubi dela zadnje čase kaže na to, da hoče pomladanske volitve izgubiti. Mojega glasu zanesljivo ne bo dobil.
ODGOVORI
1 1
300 let do specialista
07. 11. 2025 13.33
+2
A "glasnih nergačev" je malo. Ja dragi pernati, glede na tvoje delo in siljenje k popolnemu nadzoru bo iz dnrva v dan več "nergačev". Nergačev je veliko, samo priznati je treba.
ODGOVORI
2 0
Majzelj
07. 11. 2025 13.32
+2
Tri leta in pol je rabil, da je potrebno tisto kar je že Albanija naredila. Niti umetna inteligenca ne reši prazne glave....
ODGOVORI
2 0
Rookoko
07. 11. 2025 13.31
+1
Še vedno dela ne opravljajo digitalno in si ne pomagajo z AI??? A so v srednjem veku? Res pa je, da lahko takoj začnete z zmanjševanjem JU, če začnejo uporabljati orodja.
ODGOVORI
1 0
Un71
07. 11. 2025 13.29
+2
Vodje....lol... Vodje v JU se imajo za menedjerje, katerih delo po njihovo je, da samo urejajo finance, torej denar za rešitve. Navratih pisarne pa imajo napis: "Če prideš s problemom imej rešitev zanj". Toliko o tem. Dva ki nimata pojma o JU se pogovarjata o rešitvah... Burleska
ODGOVORI
2 0
Rookoko
07. 11. 2025 13.32
MA največje karieriste imamo v JU... pa še hvalijo se s tem.
ODGOVORI
0 0
KatiFafi
07. 11. 2025 13.28
+2
Golob, gotof si.
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
07. 11. 2025 13.25
+1
Škoda, ko ne more kaj okrog naravne naredit.
ODGOVORI
1 0
stancka_si
07. 11. 2025 13.20
+4
Popolnoma zgrešeno. UI ima že tako ali tako napake, bi najbrž radi, da jih bo še več? Digitalizacija? Že tako je postalo pol ljudi nepismenih, kaj če pade net?
ODGOVORI
5 1
GAYPROPAGANDA
07. 11. 2025 13.19
+4
Zadnji čas! S tem bi lahko zmanjšali število zaposlenih v javni upravi! Vsaj administrativni kader!
ODGOVORI
5 1
štrekeljc
07. 11. 2025 13.31
+1
Nikakor! Zdaj bodo zaposlili nove, ki bodo kao strokovnjaki za UI nujno potrebni!
ODGOVORI
1 0
ActiveR
07. 11. 2025 13.18
+2
pomen vodij, ki se morajo posvetiti vsakemu v svoji ekipi ... pa kje jemljete te neumnosti? Večina jih dela od doma, kdo se komu in čemu posveča ??? Precej jasno, zakaj Tinder pregoreva od uporabnikov v dopoldanskem času!
ODGOVORI
2 0
ActiveR
07. 11. 2025 13.19
+1
Tema Ai ... tega pri nas še dolgo ne bo, bo treba potem odpustiti velik del JS!
ODGOVORI
1 0
brezveze13
07. 11. 2025 13.15
+1
golob bi samo zapravljal in iskal provizijo , nezaposlenost pa narašča
ODGOVORI
4 3
GAYPROPAGANDA
07. 11. 2025 13.17
-1
Nezaposlenost še vedno pada in potrebe po kadrih so še vedno velike! Ne izmišljuj si!
ODGOVORI
3 4
Pikopiko
07. 11. 2025 13.13
+3
Še 13.000 računalnikov ne znajo razdelit, odločbe o oskrbi pišejo na roke in ON fantazira o umetni inteligemnci. Človek je podrejen Jankoviču, Jankovič pa še računalnika ne zna uporabljat. Joj kakšne ljudi imamo na oblasti. Slovenec a si res zaslužiš takšno oblast? A so ti res toliko sprali možgane SAMO, DA NI JANŠA??????
ODGOVORI
5 2
Klobasazulu
07. 11. 2025 13.23
ma je...inse ti s zem jansem
ODGOVORI
0 0
peglezn
07. 11. 2025 13.03
+4
AI bi že na trenutni zrelostni stopnji lahko v celoti nadomestil 90% birokratskega dela v JU.
ODGOVORI
4 0
Animal_Pump
07. 11. 2025 13.01
-4
Tale Golob...dela stvari...za katere sem upal, da jih čimprej nekdo uresniči. Perfect.
ODGOVORI
1 5
janez horvat
07. 11. 2025 13.15
+2
Dela???? Vse česar se loti, zavozi.
ODGOVORI
2 0
ActiveR
07. 11. 2025 13.23
+1
baje že 2. leto uspešno napovedujemo poplave s pomočjo AI
ODGOVORI
1 0
Wolfman
07. 11. 2025 12.57
+8
Me čudi, da ne digitaliziral romsko skupnost?
ODGOVORI
9 1
mackon08
07. 11. 2025 12.56
+5
Super digitalizacija in umetna inteligenca je ok. Potem pa odpustit 50% zaposlenih v pisarnah kjer niti ne vedo zakaj so tam.
ODGOVORI
5 0
borjac
07. 11. 2025 12.53
+0
Digitalizacija v Javnem zdravstvu je odličen in ZELO POTREBEN PROJEKT , to vsak od nas , ki nosimo mapo z zdravstvenimi izvidi od zdravnika do zdravnika TO ZELO DOBRO VEMO , izvidi zasebnikov niso na računalniki , pa še kakšni drugi ne , TOREJ ZELO DOBER PREDLOG DIGITALIZACIJE , bravo Golobova Vlada , kdor je proti temu , nima pojma kaj je življenje , in nima pojma kako vlečemo izvide v mapi od zdravnika do zdravnika ... TA DESNI NE POLITIZIRATI DOBRE STVARI !!!!
ODGOVORI
3 3
janez horvat
07. 11. 2025 13.19
+1
Ker ne prideš do zdravnika in izvidov (sedaj že digitaliziranih????) v javnem zdravstvu, imaš pač izvid na papirju od zasebnika, kjer si moral plačati, čeprav si zdravstveno zavarovan. Mogoče si pa zato še živ.
ODGOVORI
1 0
brezveze13
07. 11. 2025 13.21
borjet ti še živiš v srednjem veku, jaz že nisem imel zdravstvene kartoteke in izvidov v rokah deset let vse je na računalniku prav tako tudi tvoja kartoteka ali kartoteka na sploh se zakonsko zaradi varstva podatkovne vroča več bolniku v roke za prenos od zdravnika do zdravnika, ne bluzi
ODGOVORI
0 0
