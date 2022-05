Golob: Prav je, da tisti, ki imamo več, prispevamo več

Pred izvolitvijo za predsednika vlade je Robert Golob napovedal, da se nova vlada najprej lotila draginje. Kot je dejal v oddaji 24UR ZVEČER, so vzroki za draginjo zunanji, v veliki meri je nanjo vplivala ukrajinska vojna. Kljub temu obstajajo mehanizmi, kako breme podražitev enakomerno porazdeliti, je pojasnil Golob. Vzpostaviti želijo dialog s trgovci in z njimi iskati rešitve, če ne bodo uspešni, pa se bodo v novi vladi poslužili selektivne regulacije - tako cen živil kot energentov.

Poudaril je, da so cene elektrike in plina že zdaj visoke, bodoča vlada pa je pripravila načrt, ki ga namerava potrditi tekom junija. Ljudem želimo zagotoviti, da bodo vedeli vnaprej, kakšne bodo cene elektrike in plina, je dejal Golob. "Načrt je, da to ne postavimo za mesec, dva ali tri, ampak za vsaj eno leto, dve ali tri. Želimo vzpostaviti neko daljše obdobje gotovosti cen ključnih energentov in obstajajo načini, kako to doseči."

Po mnenju Goloba je čas, da postopoma preidemo na elektrifikacijo vseh enegentskih potreb. Vsi lahko v osmih letih pridemo do lastnega vira energije, ki je sonce, poudarja. "Sonce je najboljši vir za dolgoročno vzdržnost cen. Ob obstoječih cenah sončnih elektrarn lahko zagotovimo dolgoročne cene za naslednjih 30 let, ki so sprejemljive."

Glede zdravstva je dejal, da želijo v vladi z interventnim zakonom javni zdravstveni sistem narediti bolj učinkovit, ki bo bližje pacientu. Reševanja problemov v zdravstvu se bodo lotili sistematično, ukrepi bodo usmerjeni primarno v javni zdravstveni sistem, ko bodo prišli do mej, pa bodo vključili koncesionarje. Pri skrajševanju čakalnih vrst ni dovolj samo denar, meni Golob. Poudaril je pomen digitalizacije zdravstva, okrepitve primarne ravni in vpeljave profesionalnega nadzora nad delovanjem javnih bolnišnic.