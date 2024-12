Golob pred KPK, prihajata tudi Bobnarjeva in Lindav

Senat KPK je namreč novembra lani zoper premierja Roberta Goloba uvedel preiskavo zaradi sumov kršitve integritete. Prijavo na KPK je podala nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjano Bobnar, ki predsedniku vlade očita, da se je vmešal v delo Policije in druge pristojne državne organe.

KPK je preiskavo od prijave sicer večkrat prekinila. Odvetnik Zdolšek je namreč zahteval izločitev nekdanjega namestnika predsednika KPK Simona Savskega in zavrnitev zahteve za izločitev izpodbijal na sodišču. Z nastopom mandata nove namestnice predsednika KPK Tine Divjak je postal razlog, zaradi katerega komisija ni mogla nadaljevati postopka preiskave, brezpredmeten.

Senat je konec avgusta sprejel tudi sklep, da se Golobu omogoči vpogled v spis, torej v dokumentacijo, ki jo KPK vodi v tej zadevi.

Zaradi domnevnih pritiskov je Goloba kazensko ovadila Policija. Premier je sicer očitke večkrat javno zavrnil in jih označil za politični boj nekdanje ministrice Bobnarjeve.

KPK ima sicer danes v načrtu izvedbo več razgovorov, med drugim nekdanje ministrice Bobnarjeve in nekdanjega v. d. generalnega direktorja Policije Lindava. Oba se bosta razgovora udeležila, sta za STA potrdila njuna odvetnika.

Razgovor premierja na KPK pričakovano odmeva tudi na političnem prizorišču, kritični so predvsem v opozicijskih SDS in NSi.

Poslanec SDS Andrej Hoivik je tako že v torek dejal, da pričakujejo javno objavo komisije, o čem se bodo pogovarjali in kaj bo predsednik vlade "na tem zaslišanju, ne razgovoru" povedal. V NSi medtem v razgovoru vidijo farso, saj da se je premier dolgo skrival. "Uporabil je čisto vse vzvode demokratičnih institucij za to, da je zavlačeval zaslišanja in pogovore pred KPK. Pravzaprav ne pričakujemo čisto nič od tega pogovora," pa je dejal šef poslancev NSi Janez Cigler Kralj.