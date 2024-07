Golob pred ogledom tekme na srečanje s portugalskim kolegom

Gre za prvo srečanje voditeljev obeh držav po portugalskih volitvah marca letos. Osrednji temi srečanja sta bili bilateralni odnosi in osrednje zunanjepolitične teme. Kot so sporočili iz Golobovega kabineta, sta se predsednika vlad osredotočila predvsem na možnosti nadaljnje krepitve gospodarskega, znanstvenega in kulturnega sodelovanja med državama.

Spregovorila sta tudi o vojni v Ukrajini, razvoju dogodkov na Bližnjem vzhodu s poudarkom na razmerah v Gazi, sodelovanju znotraj skupine MED9 in migrantski problematiki. Premier Robert Golob je premierju Luisu Montenegru predstavil pobudo, da bi Slovenija gostila prihodnje srečanje držav MED9, torej devetih članic EU, ki si delijo Mediteran.