Predsednik vlade Robert Golob je znova zatrdil, da minister za zdravje Danijel Bešič Loredan še vedno uživa njegovo podporo. Se je pa z njim pogovoril glede očitkov Fidesa o grožnjah ministra vodji pogajalske skupine Fidesa. Kot je dejal Golob, so pri ministru v enem od pogovorov z zdravniki "prevladala čustva", kar pa naj se ne bi ponovilo. Bešič Loredan je povedal, da se ni opravičil, in pojasnil širši kontekst dogajanja. Med drugim je dejal, da se je takratni vodja pogajalske skupine z njim želel "zmeniti pod mizo", da se je z Zemljičem nato sestal "kolegialno", ko je izvedel za zaostrovanje stavke, pa ga je poklical. "Šlo je za osebni klic kolegu. Čustva so me odnesla, nisem pa si predstavljal, da lahko to kdo snema," je med drugim dejal.

icon-expand Danijel Bešič FOTO: Bobo

V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides, ki na današnjih pogajanjih z vlado sicer ni dosegel dogovora, so namreč Bešiču Loredanu očitali, da naj bi v telefonskem pogovoru od podpredsednika zdravniškega sindikata Fides Gregorja Zemljiča zahteval podpis sporazuma z vlado. Minister naj bi Zemljiču med drugim dejal, da ima "ukaz s strani premierja, da se v primeru napovedi in izvedbe stavke proti zdravnikom in Fidesu vodi totalna vojna, cilj pa bo osamiti in izčrpati zdravnike in Fides". Bešič Loredan: "Čustva so me odnesla, nisem si predstavljal, da lahko to kdo snema" Ministra za zdravje so na tiskovni konferenci vprašali, če se je upravičil za grožnje. "Nisem se opravičil, ker se nismo o tem pogovarjali. Celoten koncept ima daljšo zgodbo. Pred stavko Fidesa me je takratni vodja pogajalske skupine povlekel na stran in rekel, Danijel, dajmo se zmenit pod mizo, ker smo vedno tako počeli. Rekel sem, tokrat bo pač drugače. Kar sva se naprej pogovarjala, je stvar debate med mano in Konradom Kuštrinom," je povedal Danijel Bešič Loredan, a nadaljeval, da je šel nato enkrat sam na Fides, po tem ko so sklenili sporazum, in dodal, da je bil tam celoten Fides. "Odkrito smo se pogovarjali o vseh vprašanjih, takrat sem šel v vlogi ministra in podpredsednika vlade. Debata ni bila prijazna ali prijetna, pa tega nismo dali v javnost. 11. novembra sem se z Zemljičem sestal v kavarni SEM, ker sem ga prosil, da se kolegialno usedeva," pojasnjuje. Dodal je, da sta odprla vse teme in da so bile na mizi vse karte.

"Ko je prišlo v javnost obvestilo, da želi Fides zaostriti, sem ga poklical. Poklical sem ga iz osebnega telefona, šel je za osebni klic kolega kirurg - kolegu internistu. In ja, čustva so me odnesla. Nisem si pa predstavljal, da lahko to kdo snema, da lahko to kdo posluša javno, ker je bil to osebni klic. Dejstvo je, da ni bilo nobenih osebnih groženj, je bila pa to čvrsta moška zdravniška debata, ki na kirurški strani preseže internistično. Tako pač je. Tako se med sabo pogovarjamo," je povedal in pojasnil, da smo mu zdaj v kabinetu predsednika vlade pojasnili, da kogarkoli kliče, ga ne kliče kot zdravnik, ampak kot minister za zdravje in kot podpredsednik vlade. "Ta lekcija je meni dovolj in kogarkoli kličem, je v tej državi očitno samoumevno, da se slikamo, snemamo in da to posluša cela javnost," je dejal in dodal: "Tudi prav, tako to je. Jaz se zato, da sem čustveno reagiral kot zdravnik kirurg za nekaj, kar se zmeniš med kolegi in odpreš debato in potem je to nekaj drugega, opravičujem. Če sem karkoli naredil narobe in bodo sproženi postopki, bom vse te postopke tudi opravil," je dejal. Ponovil je, da je šlo za osebno komunikacijo, ki se je zgodila že večkrat in poudaril, da sam pogovorov ni nikoli snemal, čeprav so bile teme "vroče in žgoče in so se dotaknile marsikoga". "S tem želim to zadevo zaključiti, iskreno, ker ni bil moj namen kogarkoli prisiliti v nič. Mislim pa da smo na nekem prelomnem trenutku v družbi kaj je prav in kaj ni," je sklenil.