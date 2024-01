Golob: Pri prehranski politiki je pomembno sodelovanje vseh deležnikov

Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom), je svet, ki je posvetovalno telo predsednika vlade, v zadnjem letu dni pretresal več strokovnih predlogov, posredoval usmeritve na pristojna ministrstva ter opravil posvete in srečanja z zunanjimi strokovnjaki in strokovnjaki z resornih področij.

Med drugim je opravil recenzijo smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih in pripravil predloge za dopolnitev akcijskega načrta za izvajanje resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje do leta 2025. Poteka tudi priprava slovenskih smernic o pomenu zdrave in trajnostne prehrane na osnovi skupin živil ter smernic zdravega prehranjevanja za študente.