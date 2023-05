Golob: Pri rekordnih dobičkih govorimo o nestimulativnem okolju?

Kupna moč Slovencev medtem dodatno kopni še zaradi visoke inflacije. Ob rasti cen hrane so tudi tokrat pomemben del k rasti inflacije prinesle cene elektrike in ogrevalnih energentov. Slednjim vlada v četrtek vrača običajno obdavčitev. "Danes je poletje in zemeljski plin, ga ne potrebujemo, kot tudi ne potrebujemo dosti drv, peletov, kurilnega olja in tudi električna energija pada," pojasnjuje predsednik vlade Robert Golob .

Da bi padle cene hrane, vlada uvaja šestmesečni nadzor cen prehranskih izdelkov v celi verigi. "Spremljanje cen hrane bo videti na tak način, da bodo vsi od primarnih predelovalcev do zadrug, potem prekupčevalcev in živilsko predelovalne industrije do trgovcev morali poročati o cenah," napoveduje kmetijska ministrica Irena Šinko.

'Dobički v gospodarstvu so sadovi preteklega dela'

A da brez vzpostavitve konkurenčnega gospodarskega okolja s primerljivimi obdavčitvami dela na prvem mestu ne bo šlo, opozarjajo gospodarstveniki. Vlada se z njimi glede previsoke bremenitve plač na načelni ravni strinja. A na drugi strani s koalicije kapljajo predlogi o novem prispevku za dolgotrajno oskrbo in prenosu dopolnilnega zavarovanja v plačilno listo, morda celo po progresivni stopnji. "Ne bomo napovedovali nič, ampak bomo delali, tega se bomo držali, ker je sicer špekulacij toliko, ki jih tudi vi naštevate, da boste samo ljudi zmedli in prestrašili," pravi Golob.

Gospodarstvo pa, da sploh ni v nezavidljivem položaju, meni premier. "Dobički v letu 2022 v gospodarstvu so bili rekordni, še nikoli takšni. Stopnja zaposlenosti je tudi rekordna. Govoriti, da imamo nestimulativno okolje, pri teh dveh podatkih!?"

Drži, lanski dobički so rekordni, priznavajo na gospodarski zbornici. A to so sadovi preteklega dela, opozarjajo. "Da pa že zadnji kvartal preteklega leta ni bil več tako brilijanten in se ta zlata pozicija nadaljuje v prvi kvartal letošnjega leta," opozarja direktorica Gospodarske zbornice Vesna Nahtigal.

Vlada sicer zna prisluhniti željam državnih podjetij. Rekordni dobički Darsa niso bili težava za podražitev vinjet. "Kar se tiče vinjete, če ste pogledali datum, boste ugotovili, da je podražitev namenoma postavljena pred poletno sezono, ne bom več o tem razpredal, zakaj," kritikam odgovarja Golob.

"Vse državne firme so poslovale dobro in se jim je pomagalo, jaz pravim, za vse imejmo enake vatle," dodaja Nahtigalova, da v primerih, kakršen je Miha iz Prage, finančni razlogi ne bodo med bistvenimi za odhod v tujino.