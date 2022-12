Golob pričakuje pojasnila Lindava o domnevnih političnih pritiskih na Policijo

Predsednik vlade je prvega moža policije Lindava sicer zaprosil tudi za pojasnila, ali je kdorkoli od ministrov, državnih sekretarjev in drugih funkcionarjev, vključno z ministrico za notranje zadeve, želel pridobiti informacije o konkretnih postopkih, ki jih vodi policija, oz. vplivati nanje, so v ponedeljek sporočili iz kabineta predsednika vlade.

V koalicijskih SD in Levici delo Bobnarjeve ocenjujejo kot strokovno

Spor pa prejema vse več odzivov, tudi s strani koalicijskih partnerjev. V koalicijskih SD in Levici so delo Bobnarjeve sicer ocenili kot strokovno in izrazili željo, da se se spor čim prej razreši.

"S predsednikom vlade sem o tem govoril in želim si, da se ta stvar uredi ter da se akterja čim prej pogovorita na ustrezen način," je dejal koordinator Levice in podpredsednik vlade Luka Mesec. Poudaril je, da ne on ne njegova stranka nista akterja v tem sporu ter da se zato ne moreta in tudi ne želita vmešavati vanj. "To je spor med notranjo ministrico in predsednikom vlade, zato bom prepustil, da se na tej ravni tudi razreši," je bil jasen. Ob tem pa je dodal, da se mu zdi sicer ministrica strokovna ter da njeno delo ocenjuje pozitivno.