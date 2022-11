Golob primer ukradene identitete in računa v Romuniji predal odvetnikom

Godčeva je v poslanskem vprašanju dejala, da iz njihovega programa izhaja, da bodo preganjali kriminal in korupcijo. " Seveda se s tem lahko vsi strinjamo, poistovetimo, celo vam lahko zaploskamo, vprašanje pa je, ali to resno mislite, " je povedala.

Golob je danes dejal, da so račun v banki sami zaprli, saj je bil neaktiven. " Kljub temu sem predal zadevo odvetnikom, da naj jo razčistijo do konca ," je povedal. Gre sicer za račun, ki je bil odprt leta 2017, a na njem ni bilo nobenih transakcij.

Jelka Godec je s poslanskim vprašanjem odprla temo izpred aprilskih državnozborskih volitev, ko so mediji poročali, da ima Robert Golob odprt bančni račun v tujini. Golob je decembra 2021 finančno upravo zaprosil za izpis o plačanih davkih in potrdilo, da nima računa v tujini, a je iz Fursa prejel obvestilo, da v Romuniji obstaja račun na ime Robert Golob pri Reiffeisen bank.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je med vprašanjem večkrat opozorila, da ne gre za poslansko vprašanje, saj mora biti postavljeno vprašanje s področja delovanja vlade, ministrstva ali vladne službe, vprašanje pa se je nanašalo na čas, preden je Golob postal predsednik vlade.

Godčeva je predlagala, da o Golobovem odgovoru in o tem, ali je "bila predsedniku vlade res ukradena identiteta v tujini ali ne in ali je to prijavil organom pregona" DZ razpravlja na naslednji seji. Meni namreč, da bi moral biti predsednik vlade prvi zgled ministrom, strokovnim sodelavcem in državi, in bi moral povedati, ali je policiji prijavili naznanitev suma kaznivega dejanja kraje identitete. O predlogu bo DZ glasoval v sredo.