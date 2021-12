Golob pripravlja javno tribuno o prihodnosti države

Politična aktivacija nekdanjega direktorja uprave Gen-I Roberta Goloba dobiva prve obrise. V okviru novega gibanja Bodi sprememba ta teden pripravlja javno tribuno o prihodnosti države in predvsem o tem, kot piše v vabilu, kako normalizirati življenje v naši državi. Medtem ko bo na tribuni nastopilo več znanih obrazov, pa to še ne pomeni nujno njihove politične aktivacije. Ob Goloba se je sicer spet obregnil predsednik vlade Janez Janša, ljubljanski župan Zoran Janković pa ima o njem dobro mnenje, a čaka na to, kaj bo pokazal.