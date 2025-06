Golob: Proti avtocestnim zastojem z obsežnimi vlaganji

Po premierjevih besedah je Slovenija do leta 2009 imela nacionalni program izgradnje avtocest v državi, potem pa se v avtoceste ni več vlagalo. "Naša vlada je prva od leta 2009, ki je zares zastavila vlaganja v avtocestni križ, v izboljšave. Brez vlaganj je nemogoče pričakovati, da bodo avtoceste, ki so danes za 30 odstotkov bolj obremenjene kot pred petimi leti, kar požirale promet. Ne bodo," je poudaril.

Kratkoročni ukrepi za zmanjšanje zastojev po Golobovih besedah obstajajo, na gradbiščih jih izvaja Dars s hitrim prestavljanjem pasov, odmikanjem zapor ipd. To po njegovih besedah ne pomeni, da zastojev ne bo, ti vsekakor bodo, a vlaga se tam, kjer bodo zastoje v prihodnje zaradi vlaganj manjši. "Treba je potrpeti. Če hočemo avtocesto po dolgih desetletjih zanemarjanja obnoviti, morati dati denar in moramo si vzeti čas. In to počnemo," je zatrdil.

Ob tem je poudaril, da pa vlada hkrati s tem ni na nobeni točki prenehala s preusmerjanjem prometa na železnico, kjer so vlaganja prav tako rekordna. "V prihodnjem letu se pri vlaganji v cestno in železniško infrastrukturo približujemo 1,2 milijarde evrov, letos so nanesla skoraj eno milijardo evrov," je pojasnil Golob. Hkratno investiranje tako v cestno kot železniško infrastrukturo je edini način, da razbremenimo promet. "A nič ne gre čez noč," je poudaril.

Krivec z Golobovimi odgovori ni bil zadovoljen in je menil, da bi vlada lahko pripravila ukrepe za razbremenitev avtocest, pa jih ni. Spomnil je na predlog SDS o uvedbi nočnih vinjet, na nujnost del v nočnem času, pa na dolgotrajne postopke umeščanja projektov. Golob je medtem vztrajal pri nujnosti vlaganj, ki bodo prinesla rezultate.