Golob prvi dan obiska v Bruslju z velikimi pričakovanji

Pogovori bodo po napovedih namenjeni predvsem pripravam na redni vrh unije, ki bo 23. in 24. junija v Bruslju in bo prvi za novega slovenskega premierja.

Osrednja tema vrha EU bo ruska agresija na Ukrajino in odziv unije nanjo. Golob je v sredo dejal, da na prvi spoznavni obisk v Bruselj odhaja z velikimi pričakovanji, a brez izhodišč, na katerih bi vztrajal. Poudaril je, da bodo stališče Slovenije o Ukrajini pred vrhom EU oblikovali v torek na seji zunanjepolitičnega odbora DZ.

Voditelji EU bodo čez en teden razpravljali tudi o podelitvi statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini, Gruziji in Moldaviji. Evropska komisija naj bi svoje mnenje o tem podala že ta petek.

Nova slovenska vlada podpira evropsko perspektivo Ukrajine, a obenem opozarja, da je treba ohraniti perspektivo za članstvo držav Zahodnega Balkana.

Tudi o boju proti podnebnim spremembam

Predvidoma bo sicer Golob s sogovorniki v Bruslju govoril tudi o boju proti podnebnim spremembam in energetiki, saj ukrajinska vojna močno vpliva tudi na cene energentov po svetu.

Energetika, boj proti podnebnim spremembam in vojna v Ukrajini so sicer povezani v okviru načrta Evropske komisije za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv REPowerEU. Ta predvideva okrepljeno uporabo obnovljivih virov energije, povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter naložbe v infrastrukturo in povezave med električnimi omrežji.

Na dnevnem redu junijskega vrha EU so še rezultati konference o prihodnosti Evrope, v okviru katere so med drugim državljani EU pozvali k spremembam pogodb EU. Evropski parlament pa je pretekli teden sprejel resolucijo, v kateri je pozval Evropski svet, naj se dogovori o začetku postopka za revizijo pogodb. Več članic EU je do tega zadržanih, pod vlado Janeza Janše je bila tudi Slovenija.

Premier se bo sicer po prihodu v belgijsko prestolnico najprej odpravil na slovensko stalno predstavništvo pri EU, kjer se bo sestal tudi z zaposlenimi. V petek pa ima na programu še srečanje s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom.