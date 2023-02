Golob razkril novosti glede zdravstvene in davčne reforme

Na vprašanje, ali s protesti, ki smo jim priča vsak teden, vlada Roberta Goloba žanje vse tisto, kar so sejali v času vlade Janeza Janše, ko so spodbujali protivladne proteste, je Golob odgovoril, da je sindikalni boj popolnoma legitimen. "Pri tem se je seveda treba držati pravil sindikalnega boja. O tem naj vsak presoja. Malo za šalo – sindikatov je samo v javnem sektorju 45, če se bo vsak teden eden odločil za shod, jih bomo imeli vse leto," je dejal.

Poudaril je, da je najbolj pomembno, da od prvega dne ko so vlado osnovali, poteka socialni dialog. "Poteka tisto, kar so v prejšnji vladi lahko sindikati, delodajalci in delojemalci samo sanjali," je dejal in zatrdil, da se bodo tudi ti protesti končali za pogajalsko mizo. "Zato me ne skrbi, na koncu bomo prišli do rezultata," je povedal.

A kot kaže, je z dialogom vendarle nekaj narobe, saj so sindikati vsak teden na ulicah. "O tem si lahko vsak sam ustvari mnenje. Nihče od njih, ki so na ulici, se ne zavzema za plačno reformo, ki bi odpravila vse krivice na enkrat. Vsak od njih se zavzema le za svoje pravice," pravi Golob in poudarja, da je sedanji plačni sistem nepravičen in da ga je treba spremeniti v celoti, saj se le tako nihče ne bo počutil prikrajšanega.

"Vsak ima pravico, do svojih sanj. Tudi Janez Janša"

Toda Janša pravi, da Goloba, prav zato, ker so podpirali takratno civilno družbo Jaše Jenulla in Nike Kovač ter zaradi nerealnih obljub, čaka leto bumerangov in da bodo vlado vrteli na ražnju kot zajca. "Vsak ima pravico, do svojih sanj. Tudi Janez Janša," je dejal Golob, ki je kot primer uresničene obljube naštel dvig pokojnin. "Danes je 653 evrov, se dviguje na 687 evrov in do konca leta jo bomo gotovo dvignili na obljubljenih 700 evrov," je dejal in zagotovil, da svoje obljube izpolnjujejo.

Toda upokojenci združeni v iniciativo Glas upokojencev Slovenije, ki jih vodi nekdanji poslanec SDS Pavle Rupar, niso zadovoljni – nov protest napovedujejo za prihodnjo sredo. Trdijo, da je vlada za zdaj zagotovila le 5,2-odstotno rast usklajevanja pokojnin, kar da je miloščina. Zahtevajo vsaj 20 odstotkov, saj so se življenjski stroški dvignili za več kot le 5 odstotkov. "Inflacija je 10-odstotna. Zakonska osnova za dvig pokojnin v februarju je 5,2-odstotka in to je najvišji enkratni dvig v zadnjih petnajstih letih," je dejal Golob in dodal, da imajo za dodatno usklajevanje do konca leta "še več kot dovolj časa".