Svoboda poziva k zimskemu energetskemu dodatku

Druga seja vlade v senci FOTO: Bobo

Vlada v senci se je na drugi seji med drugim dotaknila zaostrenih mednarodnih razmer v luči oskrbe z energenti pred začetkom kurilne sezone. Jure Leben je izpostavil, da je aktualna vlada povsem ignorirala ukrepe za pomoč socialno najšibkejšim. Vladi predlagajo, naj pripravi pravno podlago za dva ločena ukrepa – za enkratni oziroma dvostopenjski zimski energetski dodatek, izplačan pred oziroma na začetku glavnega dela kurilne sezone za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Predlagajo jih tudi za gospodinjstva tik nad pragom, če izkažejo nadpovprečno energetsko breme. Ter še, da novembra uvedejo bon oziroma energetsko predplačilo za nakup kurilnega olja, peletov in drv za ranljiva gospodinjstva z visokimi stroški ogrevanja. Znova so bili kritični do sprejetega zakona o Skoku. Menijo, da ruši sistemsko ureditev pregona kaznivih dejanj ter vanjo vnaša zmedo in pravno negotovost. DZ pozivajo, naj do 1. julija, ko se začne zakon uporabljati, pripravi spremembe. Menijo, da je več določb novega zakona v neskladju z ustavo, zato podpirajo vložitev zahteve za oceno ustavnosti. Med drugim so izpostavili določbo, po kateri minister pri predlaganju vseh državnih tožilcev ni vezan na dokončno mnenje Državnotožilskega sveta, ker povečuje politični vpliv na imenovanje tožilcev. Zavzeli so se tudi za ustanovitev strokovne delovne skupine za celovito prenovo zakona o kazenskem postopku s predstavniki sodstva, državnega tožilstva, odvetništva, policije in pravne stroke.

Danes je potekala druga seja vlade v senci pod vodstvom predsednika Svobode Roberta Goloba, na kateri so med drugim razpravljali o davčni razbremenitvi srednjega razreda, energetski revščini, zakonu o Skoku, šolski reformi ter proračunu RS za leti 2027 in 2028. FOTO: Bobo

Predlagajo tudi spremembo zakona o štipendiranju in podzakonskih aktov, ki bi med drugim navajali vnaprej znana jasna merila in kriterije o tem, kateri dosežki in na katerih tekmovanjih štejejo za Zoisovo štipendijo, pa tudi izbor organizatorjev in tekmovanj vsaj eno leto vnaprej. Glede napovedane šolske reforme vlada v senci meni, da minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević še naprej gradi na izključevanju, kar da se kaže tudi v sestavi strateškega sveta za pripravo šolske reforme. "Ocenjujemo, da je treba vsako resno nadgradnjo šolskega sistema graditi na strokovno podprtih izhodiščih in v sodelovanju s strokovno javnostjo," so po seji zapisali v sporočilu za medije. Ministra Rončevića so pozvali, naj "zaradi zaščite šolskega sistema pred njegovo razgradnjo opusti nedomišljene in populistične ideje, preneha izključevati strokovno javnost ter pripravi strokovno podprta izhodišča in jih posreduje v široko javno razpravo". Vlada v senci je med drugim obravnavala tudi davčno razbremenitev srednjega razreda. Alenka Bratušek je poudarila, da je poslanska skupina Svoboda vložila predlog zakona o spremembah dohodnine, saj je davčna razbremenitev srednjega razreda tisto, kar država in ljudje v tem trenutku potrebujejo. Bratuškova je na vlado in koalicijo naslovila tudi poziv, da pri tem zakonu sedejo za skupno mizo.

Golob: Referendum o javnem sektorju poskus groženj zaposlenim pred političnim udejstvovanjem

Prvak Svobode Robert Golob se je dotaknil tudi napovedi referenduma o javnem sektorju, kar pripisuje poskusu groženj tam zaposlenim in manipulacije volivcev. Posvetovalni referendumi so strategija koalicije ob predlaganih zakonodajnih referendumih, kar se kaže tudi že v treh, ki bodo to nedeljo, meni. A ne glede na izid bodo sami voljo ljudi spoštovali, je zatrdil.

Druga seja vlade v senci FOTO: Bobo

Predsednik največje opozicijske stranke je tako ob napovedi posvetovalnega referenduma, na katerem bi koalicija volivce spraševala o "zmanjšanju birokratskega aparata javne uprave", poudaril, da "smo vsi proti temu, da birokracija raste, a v tako imenovani ožji javni upravi je manj kot 20.000 zaposlenih". "Ko poslušamo Janeza Janšo, ko govori o tem, da bo 50.000 ljudi prerazporedil, to pomeni, da bo nujno posegel in zmanjševal število ljudi v šolstvu, zmanjševal bo število zdravnikov in medicinskih sester, verjetno nujno tudi policistov. Sicer si ne predstavljam, kje bo nabral vso to maso ljudi, ki jih namerava preusmeriti v gospodarstvo," je komentiral po današnji seji vlade v senci.

Vlada v senci se je danes sestala na svoji drugi seji. Osrednja tema je bil proračun Republike Slovenije za leti 2027 in 2028, razvojna tema vlade v senci pa Obramba, varnost in odpornost.

Po njegovi oceni se bo zatem najverjetneje izkazalo, da so bile to prazne besede, grožnja vsem zaposlenim v javnem sektorju, naj se politično ne udejstvujejo in naj se ne udeležujejo referendumov. "Samo to je namen in nič bolj konkretnega," je prepričan Golob. Tako pričakuje tudi še kakšen posvetovalni referendum, tudi zaradi zbranih podpisov za referendum o interventnem zakonu. "In verjetno bodo poskušali k temu referendumu, ki je zavezujoč in izredno pomemben za bodoči razvoj Slovenije, nalepiti še nekatere posvetovalne referendume, ki bodo imeli samo manipulativni namen," je dejal. Obenem pa se je obregnil še ob predstavljene proračunske dokumente za prihodnji dve leti, v kateri bi pričakoval načrtovano izvedbo interventnega zakona, a tega ni videti. "Toliko o kredibilnosti besed na eni strani, ker dejanja kažejo popolnoma drugo sliko," je bil kritičen.