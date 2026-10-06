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Slovenija

Svoboda poziva k zimskemu energetskemu dodatku

Ljubljana, 06. 10. 2026 17.23 pred 29 minutami 5 min branja 39

Avtor:
Ti.Š. STA
Druga seja vlade v senci

Največja opozicijska stranka Svoboda je po drugi seji tako imenovane vlade v senci vlado Janeza Janše pozvala, naj pripravi podlago za izplačilo zimskega energetskega dodatka, ki bi ublažil energetsko revščino. DZ pa so pozvali, naj pred poletjem pripravi spremembe zakona o Skoku. Kritični so tudi do napovedane šolske reforme.

Druga seja vlade v senci
Druga seja vlade v senci
FOTO: Bobo

Vlada v senci se je na drugi seji med drugim dotaknila zaostrenih mednarodnih razmer v luči oskrbe z energenti pred začetkom kurilne sezone. Jure Leben je izpostavil, da je aktualna vlada povsem ignorirala ukrepe za pomoč socialno najšibkejšim. Vladi predlagajo, naj pripravi pravno podlago za dva ločena ukrepa – za enkratni oziroma dvostopenjski zimski energetski dodatek, izplačan pred oziroma na začetku glavnega dela kurilne sezone za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Predlagajo jih tudi za gospodinjstva tik nad pragom, če izkažejo nadpovprečno energetsko breme. Ter še, da novembra uvedejo bon oziroma energetsko predplačilo za nakup kurilnega olja, peletov in drv za ranljiva gospodinjstva z visokimi stroški ogrevanja.

Znova so bili kritični do sprejetega zakona o Skoku. Menijo, da ruši sistemsko ureditev pregona kaznivih dejanj ter vanjo vnaša zmedo in pravno negotovost. DZ pozivajo, naj do 1. julija, ko se začne zakon uporabljati, pripravi spremembe. Menijo, da je več določb novega zakona v neskladju z ustavo, zato podpirajo vložitev zahteve za oceno ustavnosti. Med drugim so izpostavili določbo, po kateri minister pri predlaganju vseh državnih tožilcev ni vezan na dokončno mnenje Državnotožilskega sveta, ker povečuje politični vpliv na imenovanje tožilcev. Zavzeli so se tudi za ustanovitev strokovne delovne skupine za celovito prenovo zakona o kazenskem postopku s predstavniki sodstva, državnega tožilstva, odvetništva, policije in pravne stroke.

Danes je potekala druga seja vlade v senci pod vodstvom predsednika Svobode Roberta Goloba, na kateri so med drugim razpravljali o davčni razbremenitvi srednjega razreda, energetski revščini, zakonu o Skoku, šolski reformi ter proračunu RS za leti 2027 in 2028.
Danes je potekala druga seja vlade v senci pod vodstvom predsednika Svobode Roberta Goloba, na kateri so med drugim razpravljali o davčni razbremenitvi srednjega razreda, energetski revščini, zakonu o Skoku, šolski reformi ter proračunu RS za leti 2027 in 2028.
FOTO: Bobo

Predlagajo tudi spremembo zakona o štipendiranju in podzakonskih aktov, ki bi med drugim navajali vnaprej znana jasna merila in kriterije o tem, kateri dosežki in na katerih tekmovanjih štejejo za Zoisovo štipendijo, pa tudi izbor organizatorjev in tekmovanj vsaj eno leto vnaprej.

Glede napovedane šolske reforme vlada v senci meni, da minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević še naprej gradi na izključevanju, kar da se kaže tudi v sestavi strateškega sveta za pripravo šolske reforme. "Ocenjujemo, da je treba vsako resno nadgradnjo šolskega sistema graditi na strokovno podprtih izhodiščih in v sodelovanju s strokovno javnostjo," so po seji zapisali v sporočilu za medije. Ministra Rončevića so pozvali, naj "zaradi zaščite šolskega sistema pred njegovo razgradnjo opusti nedomišljene in populistične ideje, preneha izključevati strokovno javnost ter pripravi strokovno podprta izhodišča in jih posreduje v široko javno razpravo".

Vlada v senci je med drugim obravnavala tudi davčno razbremenitev srednjega razreda. Alenka Bratušek je poudarila, da je poslanska skupina Svoboda vložila predlog zakona o spremembah dohodnine, saj je davčna razbremenitev srednjega razreda tisto, kar država in ljudje v tem trenutku potrebujejo. Bratuškova je na vlado in koalicijo naslovila tudi poziv, da pri tem zakonu sedejo za skupno mizo.

Golob: Referendum o javnem sektorju poskus groženj zaposlenim pred političnim udejstvovanjem

Prvak Svobode Robert Golob se je dotaknil tudi napovedi referenduma o javnem sektorju, kar pripisuje poskusu groženj tam zaposlenim in manipulacije volivcev. Posvetovalni referendumi so strategija koalicije ob predlaganih zakonodajnih referendumih, kar se kaže tudi že v treh, ki bodo to nedeljo, meni. A ne glede na izid bodo sami voljo ljudi spoštovali, je zatrdil.

Druga seja vlade v senci
Druga seja vlade v senci
FOTO: Bobo

Predsednik največje opozicijske stranke je tako ob napovedi posvetovalnega referenduma, na katerem bi koalicija volivce spraševala o "zmanjšanju birokratskega aparata javne uprave", poudaril, da "smo vsi proti temu, da birokracija raste, a v tako imenovani ožji javni upravi je manj kot 20.000 zaposlenih".

"Ko poslušamo Janeza Janšo, ko govori o tem, da bo 50.000 ljudi prerazporedil, to pomeni, da bo nujno posegel in zmanjševal število ljudi v šolstvu, zmanjševal bo število zdravnikov in medicinskih sester, verjetno nujno tudi policistov. Sicer si ne predstavljam, kje bo nabral vso to maso ljudi, ki jih namerava preusmeriti v gospodarstvo," je komentiral po današnji seji vlade v senci.

Vlada v senci se je danes sestala na svoji drugi seji. Osrednja tema je bil proračun Republike Slovenije za leti 2027 in 2028, razvojna tema vlade v senci pa Obramba, varnost in odpornost.

Po njegovi oceni se bo zatem najverjetneje izkazalo, da so bile to prazne besede, grožnja vsem zaposlenim v javnem sektorju, naj se politično ne udejstvujejo in naj se ne udeležujejo referendumov. "Samo to je namen in nič bolj konkretnega," je prepričan Golob.

Tako pričakuje tudi še kakšen posvetovalni referendum, tudi zaradi zbranih podpisov za referendum o interventnem zakonu. "In verjetno bodo poskušali k temu referendumu, ki je zavezujoč in izredno pomemben za bodoči razvoj Slovenije, nalepiti še nekatere posvetovalne referendume, ki bodo imeli samo manipulativni namen," je dejal. Obenem pa se je obregnil še ob predstavljene proračunske dokumente za prihodnji dve leti, v kateri bi pričakoval načrtovano izvedbo interventnega zakona, a tega ni videti. "Toliko o kredibilnosti besed na eni strani, ker dejanja kažejo popolnoma drugo sliko," je bil kritičen.

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Sicer pa je Golob pred nedeljskim glasovanjem o referendumskem četverčku zatrdil, da bodo v Svobodi ne glede na rezultat voljo volivcev spoštovali, saj je ta zanje "svetinja". "Ali nam je ta všeč ali ne, ne igra nobene vloge. Verjamemo v pravno državo kot tudi v demokracijo," je zatrdil.

Tako izid tudi ne bo vplival na delo vlade v senci, saj se ta po Golobovih navedbah bolj kot z dnevnopolitičnimi vprašanji ukvarja z načrtovanjem dolgoročnih strategij. "Prej ali slej bo prišlo do spremembe tudi na vrhu vlade in takrat bomo pripravljeni s konkretnimi strategijami, ki bodo vedno usmerjene v ljudi in nikoli ne bomo šli proti njihovi volji, ki jo bodo izrazili na referendumu," je sklenil.

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KOMENTARJI39

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Allahu akbar.
06. 10. 2026 18.17
Hvala Robiju ,da poziva .Stojemenova Duh bo pripravila računalike za vse.
Odgovori
0 0
bandit1
06. 10. 2026 18.14
Sem pa gledal danes revnega milijonarja v novem BMW 740d, kako šminkira po mestu. Vi ste mu omogočili in janez da je pobral milijonske dobičke in dividende in ni plačal niti centa davka. Ma vsi ste enaki.
Odgovori
+1
1 0
G. Papež
06. 10. 2026 18.13
Čez zimo bodo zmrznili v senci.
Odgovori
+2
3 1
G. Papež
06. 10. 2026 18.12
Zmagovalec volitev v senci, poraženec pri papežu.
Odgovori
+2
3 1
bandit1
06. 10. 2026 18.12
Pa nehajte za dopust ste vzeli kredit, ki ga boste odplačevali celo leto. Namesto tega bi v pravem času nabavili energente za ogrevanje in ne cvilite. Žal nekateri nimajo teh možnosti.
Odgovori
+2
2 0
G. Papež
06. 10. 2026 18.11
Raje naj se učijo šteti do 46 do naslednjih volitev, da se ne bodo spet blamirali - v senci.
Odgovori
+3
4 1
Duh8
06. 10. 2026 18.10
Bravo ja Bone za tiste,ki napadajo policiste,gasilce in reševalce. Ne dvakrat. Najbolje kar vsak mesec jim nakažite revežem
Odgovori
+4
4 0
ACC0
06. 10. 2026 18.09
Kje je superračunalnik robi ??
Odgovori
+7
8 1
marker1
06. 10. 2026 18.07
Robi utihni, ker nisi več na oblasti. Če bi dobro delal v svojem mandatu, bi bil premier še naprej. Tako si pa pol mandata preživel na "morčku", nič naredil, sanjal o vesoljski tehnologiji in superračunalnikih za kontrolo padavin. Zdaj imajo škarje in platno v rokah drugi in se s tem sprijazni.
Odgovori
+5
7 2
mbtukaj
06. 10. 2026 18.10
Stevo z Mijičem rešuje trenutno vlado.
Odgovori
-1
2 3
mbtukaj
06. 10. 2026 18.11
Sta pa oba poštena.
Odgovori
-1
2 3
boslo
06. 10. 2026 18.17
Nič bolj, kot Golob...
Odgovori
0 0
G. Papež
06. 10. 2026 18.07
Še predsednik kegljaškega kluba ima večji vpliv kot predsednik vlade v senci.
Odgovori
+1
3 2
Sixten Malmerfelt
06. 10. 2026 18.06
Naj rajši znižajo ddv na goriva!
Odgovori
+1
3 2
Allahu akbar.
06. 10. 2026 18.06
Robi dobrodošel pa tudi Tina
Odgovori
+1
2 1
Stojadina-sportiva
06. 10. 2026 18.04
Za ogrevanje na biomaso, bi moral bit znižan ddv? A so ga zrihtal v 4ih letih? Niso!
Odgovori
+3
5 2
G. Papež
06. 10. 2026 18.04
Je pa lepo, da se dobivajo pa malo kramljajo. Ampak komu mar za to?
Odgovori
+1
2 1
G. Papež
06. 10. 2026 18.03
Pa je že kdo kdaj slišal, da je kdaj katerikola vlada v senci naredila kaj pametnega, sploh pa da je bilo kaj iz tega?
Odgovori
+2
4 2
El Diabbolo
06. 10. 2026 18.03
A to istega ki smo ga dobivali od Golobnjaka 4 leta🤣🤣🤣🤣🤮🤮
Odgovori
+3
4 1
DKR
06. 10. 2026 18.03
Petra Aršić - odvisnica, Šivilja - krade ko sraka, Leben- goljufal pri nazivu magister, Boštjančič - spravil kopico podjetij v stečaj, pernati blefer - ukradena romunska identiteta, ..HA HA AH AHA HA HA
Odgovori
+3
5 2
dron
06. 10. 2026 18.08
Janez Janša pravnomočno obsojeni kriminalec, trenutno kot predsednik vlade in velik podpornik genocida, izraelski hlapec.....
Odgovori
-2
0 2
DKR
06. 10. 2026 18.13
Mišek, pravnomočno obsojen je zgolj v tvoji glavi. Levaki nenehno bevskate o pravu, pa nimate osnovnega znanja o njem.
Odgovori
+1
1 0
Stojadina-sportiva
06. 10. 2026 18.02
Zdaj pa aktivni ko stomater, pa vse bi vsem dali...imeli so šanso pa so zavozili, kakšna vlada v senci isuse...na barko so naložili toliko enih laži, da bi še v Marjanskem jarku nasedla...
Odgovori
+7
7 0
Bolfenk2
06. 10. 2026 18.00
Najbolj pa se Golob boji SKOKa, sedaj ko so mu prijatelja z njegovim denarjem zaprli v Romuniji.
Odgovori
+5
6 1
G. Papež
06. 10. 2026 18.00
Le kdo zdaj v tem letnem času pogreša senco?
Odgovori
+6
7 1
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