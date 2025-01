Golob: S polnopravnim članstvom v Esi omogočamo edinstvene podvige

"Slovenska podjetja dosegajo prebojne rezultate pri razvoju novih tehnologij, komunikacij in materialov," je na slovesnosti v Centru Noordung v Vitanju povedal premier. Dodal je, da je Slovenija odločena, da bo v vesolj vesolju velika kot so veliki tudi potenciali slovenskega vesoljskega sektorja in vlada je prvič v zgodovini v tem mandatu sprejela slovensko vesoljsko strategijo.

"Vesoljski sektor v sodelovanju z Eso razvija zahtevne visokotehnološke rešitve ne le za vesolje, temveč tudi za njihovo prilagoditev za uporabo v vsakdanjem življenju. Prispeva k reševanju globalnih izzivov, podnebnih sprememb, varstva pred naravnimi nesrečami in upravljanju z naravnimi viri, razvija aplikacije in študij vesoljske medicine za zdravje ljudi, satelitske tehnologije, kot so navigacija, opazovanje, komunikacija," je naštel premier.

Pri vesoljskih dejavnostih po njegovih besedah vlagamo v našo prihodnost, v raziskave in razvoj in rast tudi poslovnih priložnosti. Vlada je po njegovih besedah sredstva za inovacije in razvoj več kot podvojila, "ker so edino znanje in vlaganja tisto, kar lahko Slovenijo obdrži v svetovni špici".

Slovenija postaja polnopravna članica Ese v letu, ko ta praznuje 50. obletnico. "Še nikoli do sedaj pred Eso niso bili tako veliki izzivi. Priča smo temu, da se razvija vesoljska tekma. A vesolje mora ostati in postati prostor miroljubnega sodelovanja za dobro vseh. Orožje v vesolju nima kaj iskati in temu načelu je Esa zavezana že vse od nastanka," je še dejal Golob.

Aschbacher je Slovenijo izpostavil kot pomembno in enakovredno partnerico. "S polnopravnim članstvom se ne pridružujete le organizaciji, temveč utrjujete svoje mesto v družini, ki jo povezuje skupna vizija odkrivanja inovacij in človeškega napredka," je dejal.

Kot je ocenil, Slovenija agenciji prinaša izjemne zmogljivosti in strokovno znanje, med drugim napredno in revolucionarno delo na področju mikro satelitov. "Vaša znanstvena odličnosti in podjetniški duh bosta obogatila naše poslanstvo," je dodal. V tekmi za vesolje je po njegovem pomembno zlasti sodelovanje, Slovenija pa je sedaj dobila priložnost za podjetja in znanstvenike, ki lahko sodelujejo v misijah Ese.

Slovenija je polnopravno članstvo z novim letom danes obeležila tudi z vrhom med Slovenijo in Eso, ki se je začel dopoldne v Rimskih Toplicah. Med drugim so ga zaznamovale predstavitve dosežkov Ese in načrtov za prihodnost, predstavniki podjetij in inštitutov pa so strnili svoj pogled na prednosti sodelovanja z agencijo.