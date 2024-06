Golob: S priznanjem Palestine pošiljamo upanje palestinskemu narodu

"S priznanjem Palestine kot suverene in neodvisne države pošiljamo upanje palestinskemu narodu na Zahodnem bregu in v Gazi," je na družbenem omrežju X poudaril premier Robert Golob. Tudi stranki Levica in SD pozdravljata priznanje samostojne in neodvisne države Palestine. Z odločitvijo je zadovoljna tudi predsednica države Nataša Pirc Musar.

OGLAS

Predsednik vlade Robert Golob poudarja, da s priznanjem Palestine kot suverene in neodvisne države "pošiljamo upanje palestinskemu narodu na Zahodnem bregu in v Gazi". Tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar je izrazila zadovoljstvo, da je Slovenija priznala Palestino. Kot je še zapisala na družbenem omrežju X, bo tako lahko še bolj kredibilno pomagala palestinskemu narodu na njegovi težki poti k resnični samostojnosti in enakopravnosti v mednarodni skupnosti.

Nataša Pirc Musar FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Slovenija je sprejela zgodovinsko odločitev," je dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. V izjavi po koncu seje DZ dejala še, da je "iskreno vesela in ponosna", da sta tako slovenska vlada kot parlament zbrala pogum, in da je bila lahko del te zgodbe. "S tem predvsem sporočamo, da si želimo odpravo krivic, ki so se dogajale palestinskemu ljudstvu, in priznavamo njihovo pravico do samoodločbe," je dodala. Po njenih besedah si bo Slovenija še naprej odgovorno in dosledno prizadevala za mir na Bližnjem vzhodu, mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev. "Zadovoljni, ponižni in ponosni smo, da smo sprejeli to odločitev, ki bo kot droben korak prispevala k premirju, dogovoru in končanju vojne v Gazi," pa je dejal vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic. Politizacija mednarodnega priznanja kot del notranjepolitičnega boja po njegovih besedah "ni najbolj na mestu". "Točno se vidi meja med tistimi, ki smo za dogovor, mir in sporazum, ter med tistimi, ki si tega ne želijo," je dodal Sajovic.

"Socialni demokrati pozdravljamo priznanje samostojne in neodvisne države Palestine" "Slovenija tako, skupaj z drugimi podobno mislečimi državami, vodi zgodovinski proces priznanja in s tem poziva k premirju ter daje jasno podporo rešitvi dveh držav," pravijo Socialni demokrati in dodajajo, da bo priznanje ustvarilo bolj enakovredne in pravične pogoje za pogajanja, saj da bosta obe strani vstopili v mirovni proces kot suvereni državi z enakimi pravicami in z enakimi dolžnostmi. Samostojna in suverena država bo imela po njihovem mnenju tudi večje možnosti za izvedbo vseh političnih reform, krepitev pravosodja in pa boja proti korupciji. "Čakanje na konec konflikta na Bližnjem vzhodu bi pomenilo poglabljanje humanitarne katastrofe v Gazi in nadaljevanje trenutnega stanja trpljenja ter negotovosti Palestincev," so prepričani, zato verjamejo, da je edina možna rešitev za izraelsko-palestinski konflikt rešitev dveh držav, "saj lahko samo obstoj dveh samostojnih držav, ki bosta živeli v miru in v sožitju, zagotovi mir, varnost in stabilnost v regiji". "Priznanje Palestine predstavlja izraz humanosti, zgodovinske pravičnosti in potrditev pravice palestinskega ljudstva do samoodločbe," so še poudarili in izrazili mnenje, da Palestinci v teh težkih časih potrebujejo predvsem sporočilo upanja, da je mogoče doseči trajno premirje v Gazi in politično rešitev konflikta, ki bi jim zagotovila mir in varnost v prihodnosti.

Državni zbor je na izredni seji podprl sklep vlade o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države. Za priznanje je glasovalo 52 od 53 navzočih poslancev, nihče ni bil proti. Opozicija je izredno sejo DZ obsturirala. Slovenija je tako postala 147. članica Združenih narodov, ki je priznala Palestino.

"Ponosna sem, da je Levica del vlade in koalicije, ki se je odločila, da prizna Palestino" Odzvali so se tudi poslanci Levice. Koordinatorka Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko pravi, da je vesela in ponosna, da je Levica del vlade in koalicije, ki se je odločila, da prizna samostojno in neodvisno državo Palestino. "Gre za zgodovinski trenutek, s katerim se je Slovenija pokazala kot zrela demokracija, ki si želi aktivno prispevati k iskanju miru in ne zatiska oči pred grozodejstvi, ki se izvajajo nad palestinskim ljudstvom," je povedala.

Koordinatorka stranke Levica Asta Vrečko FOTO: Luka Kotnik icon-expand