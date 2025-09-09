Golob s prvim možem Agencije za jedrsko energijo o krepitvi sodelovanja

Premier Robert Golob je z gostom med drugim govoril o načrtovanem sodelovanju pri usposabljanju jedrskih strokovnjakov v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo (ICJT), ki deluje v okviru Instituta Jožef Stefan, so sporočili iz njegovega kabineta.

ICJT po njihovih navedbah predstavlja osrednjo nacionalno ustanovo za usposabljanje in trening kadrov v jedrskem sektorju, vključno s kadri iz Nuklearne elektrarne Krško, družbe Gen, uprave za jedrsko varnost in podporne industrije. S svojim strokovnim znanjem in infrastrukturo pomembno prispeva k visoki ravni varnosti in zanesljivosti slovenskega jedrskega programa, so poudarili.

Pobuda Slovenije predvideva regionalizacijo ICJT, kar bi omogočilo, da center odličnosti postane tudi regijsko stičišče za usposabljanje jedrskih strokovnjakov. To je pomemben korak k dolgoročni vzdržnosti delovanja centra in promociji vrhunskih kompetenc slovenskega jedrskega znanja na širši ravni, so zapisali.