Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Golob s prvim možem Agencije za jedrsko energijo o krepitvi sodelovanja

Ljubljana, 09. 09. 2025 15.33 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
3

Predsednik vlade Robert Golob se je danes srečal z generalnim direktorjem Agencije za jedrsko energijo pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) Williamom D. Magwoodom. Med drugim sta govorila o krepitvi sodelovanja med Slovenijo in agencijo s poudarkom na načrtovanem sodelovanju pri usposabljanju jedrskih strokovnjakov.

Sprejem generalnega direktorja OECD NEA Williama D. Magwooda pri predsedniku vlade Robertu Golobu
Sprejem generalnega direktorja OECD NEA Williama D. Magwooda pri predsedniku vlade Robertu Golobu FOTO: Daniel Novakovič STA

Premier Robert Golob je z gostom med drugim govoril o načrtovanem sodelovanju pri usposabljanju jedrskih strokovnjakov v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo (ICJT), ki deluje v okviru Instituta Jožef Stefan, so sporočili iz njegovega kabineta.

ICJT po njihovih navedbah predstavlja osrednjo nacionalno ustanovo za usposabljanje in trening kadrov v jedrskem sektorju, vključno s kadri iz Nuklearne elektrarne Krško, družbe Gen, uprave za jedrsko varnost in podporne industrije. S svojim strokovnim znanjem in infrastrukturo pomembno prispeva k visoki ravni varnosti in zanesljivosti slovenskega jedrskega programa, so poudarili.

Pobuda Slovenije predvideva regionalizacijo ICJT, kar bi omogočilo, da center odličnosti postane tudi regijsko stičišče za usposabljanje jedrskih strokovnjakov. To je pomemben korak k dolgoročni vzdržnosti delovanja centra in promociji vrhunskih kompetenc slovenskega jedrskega znanja na širši ravni, so zapisali.

Sprejem generalnega direktorja OECD NEA Williama D. Magwooda pri predsedniku vlade Robertu Golobu
Sprejem generalnega direktorja OECD NEA Williama D. Magwooda pri predsedniku vlade Robertu Golobu FOTO: Daniel Novakovič STA

Generalni direktor Agencije za jedrsko energijo pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) William D. Magwood se je Sloveniji zahvalil za aktivno sodelovanje v pobudi Roadmaps to New Nuclear ter izpostavil pomembno vlogo, ki jo Slovenija kot članica Agencije za jedrsko energijo igra pri oblikovanju prihodnosti jedrske energije v Evropi in širše.

V pogovoru s predsednikom vlade sta izmenjala poglede o prihodnjem razvoju jedrskih tehnologij in vlogi jedrske energije v energetskem prehodu. Magwood je ob tem izpostavil, da bo agencija še naprej aktivno podpirala razvoj slovenskega jedrskega sektorja, so dodali v premierjevem kabinetu.

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
10. 09. 2025 13.34
+2
Golob bo veeeliko obljubil in naredil po svoje. Ta sestanek ne bo dal rezultatov. Veliko razlogov, opravičil se bo pojavilo kot vzrok za nove in nove časovnice. Golobu ni problem niti sklenjene, podpisane pogodbe razdreti. Če mu bo tina namignila da jo je treba razdreti bo razdrta ne glede na izgubo zaupanja, verodostojnosti. Tudi plačilo penalov, pogodbene kazni ni problem. Boxer je ena izmed teh zgodb. Pri nas ne drži nič. Podpisana pogodba je za levake šala mala. Se je pač ne držijo in nikomur nič
ODGOVORI
2 0
Morgoth
09. 09. 2025 20.19
+2
Crnuh, direjtor agencije... 😂🤡😂🤡😂🤡
ODGOVORI
2 0
Sushilover
09. 09. 2025 16.18
+2
Ma naj neha bluzit pidžn v svoji egonatripanosti... Izraelci so napadli Qatarce..... to je pa zaskrbljujoče.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256