Golob s prvim možem Agencije za jedrsko energijo o krepitvi sodelovanja

Premier Robert Golob je z gostom med drugim govoril o načrtovanem sodelovanju pri usposabljanju jedrskih strokovnjakov v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo (ICJT), ki deluje v okviru Instituta Jožef Stefan, so sporočili iz njegovega kabineta.
ICJT po njihovih navedbah predstavlja osrednjo nacionalno ustanovo za usposabljanje in trening kadrov v jedrskem sektorju, vključno s kadri iz Nuklearne elektrarne Krško, družbe Gen, uprave za jedrsko varnost in podporne industrije. S svojim strokovnim znanjem in infrastrukturo pomembno prispeva k visoki ravni varnosti in zanesljivosti slovenskega jedrskega programa, so poudarili.
Pobuda Slovenije predvideva regionalizacijo ICJT, kar bi omogočilo, da center odličnosti postane tudi regijsko stičišče za usposabljanje jedrskih strokovnjakov. To je pomemben korak k dolgoročni vzdržnosti delovanja centra in promociji vrhunskih kompetenc slovenskega jedrskega znanja na širši ravni, so zapisali.
Generalni direktor Agencije za jedrsko energijo pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) William D. Magwood se je Sloveniji zahvalil za aktivno sodelovanje v pobudi Roadmaps to New Nuclear ter izpostavil pomembno vlogo, ki jo Slovenija kot članica Agencije za jedrsko energijo igra pri oblikovanju prihodnosti jedrske energije v Evropi in širše.
V pogovoru s predsednikom vlade sta izmenjala poglede o prihodnjem razvoju jedrskih tehnologij in vlogi jedrske energije v energetskem prehodu. Magwood je ob tem izpostavil, da bo agencija še naprej aktivno podpirala razvoj slovenskega jedrskega sektorja, so dodali v premierjevem kabinetu.
