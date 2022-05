V hrvaški Istri Goloba pozvali k odstranitvi bodeče žice na meji

Skoraj sedem let je naša južna meja odeta v bodečo žico, mestoma jo nadomešča na pogled nekoliko prijaznejša panelna ograja. Zdaj je napočil čas za njeno odstranitev so prepričani v Hrvaški Istri. "Boljše bi bilo, da se vse te žice umakne z meje, da lahko ljudje živijo kot se spodobi, če je že Evropa," pravi prebivalec Hrvaške. "Meni je to nasploh neumnost, tega sploh nismo potrebovali. Seveda se strinjam z umikom," še dodaja ena izmed prebivalk.

S tem se strinja tudi piranska občinska svetnica in vinarka, ki živi tik ob meji, vinograde pa ima tudi na hrvaški strani, Ingrid Mahnič. Dodaja še: "Jaz sem vsekakor ena prvih, ki podpiše to spodaj."

Kljub temu, da so že takoj po postavitvi nekateri ostro protestirali proti njeni postavitvi, je takrat šlo za odgovor na ogromnega migrantskega vala, ki je zajel vso Evropo. Število ilegalnih prehodov meje se sicer v Istri v zadnjem času povečuje. Kot so nam sporočili iz koprske policijske uprave so samo od začetka letošnjega leta do sredine maja zabeležili preko 1820 ilegalnih prehodov meje, lani v enakem obdobju pa le 900. Številka je poskočila za več kot 100 odstotkov. A žica in panelne ograje niso tisto, kar bi lahko te prehode ustavilo je prepričana Mahničeva.

"Jaz sem migrante videvala prej, med in mislim, da jih bom tudi za tem, ko bo to odstranjeno," še dodaja Mahničeva. Da je hrvaška regionalna politika ravno sedaj podala pobudo za odstranitev t.i. tehničnih ovir najbrž ni naključje, saj je še pred volitvami to že napovedal novi predsednik vlade Robert Golob, na katerega so pismo tudi naslovili. "Mi smo bili vedno dobri sosedje, zato ne vidim zakaj ne bi zdaj tako tudi nadaljevali, brez te žice," še dodaja Hrvat ob meji.

Da pa večmilijonska investicija ne bo šla povsem v nič, pa imajo kmetovalci že zamisli, kako bi lahko vse skupaj reciklirali. "Žice ne maramo, panelne ograje pa bi lahko uporabili, ker imamo velike težave z divjimi prašiči in ostalo divjadjo," še podarja Mahničeva.

Tako bi lahko povsem lično svoje pridelovalne površine ogradili v zeleno panelno ograjo, brez rezilne žice na vrhu seveda.