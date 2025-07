Golob se bo sestal z vodstvom Petrola: Nam se gre za dobrobit državljanov

Predsednik vlade Robert Golob se bo po napovedi njegovega kabineta sestal s predsednikom uprave Petrola Sašem Bergerjem. Do odločitve družbe, da zaradi nove regulacije cen pogonskih goriv med drugim zapre nekatere bencinske servise, je bil premier prejšnji teden kritičen. Golob sicer trdi, da je bil glavni razlog za regulacijo cen tudi na avtocestah in hitrih cestah skrb za potrošnike. O svojih potezah bodo v Petrolu sicer do srede še enkrat razmislili.

Podrobnosti glede današnjega sestanka v kabinetu predsednika vlade niso navedli. "K sebi na posvet sem poklical predsednika uprave Petrola, da mu jasno povem, kaj si mislim o njegovih ukrepih, pa tudi, da se pogovoriva o bodočih korakih, kjer ima država na razpolago cel niz ukrepov, za katere pa si ne želim, da bi jih morali izvajati," je v ponedeljek v oddaji 24UR Zvečer povedal Golob. Kakšne ukrepe ima v mislih, ni želel komentirati. Kaj je bil sicer glavni razlog, da se je vlada odločila, da bo cene regulirala tudi na avtocestah in hitrih cestah? "Glede na zaostrene razmere, predvsem vojne na Bližnjem vzhodu, se je cena nafte začela krepiti. Prvi razlog je bila skrb pred tem, da bi se dvigi cen prelili na potrošnika, zato smo se odločili, da sistem regulacije zadržimo. Zaradi sistema je bila cena izven avtocest regulirana, na avtocestah pa prosta in izkazalo se je, da kjer regulacijo prepustimo trgu, je cena za potrošnika bistveno višja," je pojasnil Golob.

Golob ob tem vztraja, da je bil glavni razlog izključno skrb za potrošnika. Na Petrolu sicer odgovarjajo, da naj v primeru, da gre državi res za potrošnike, znižajo trošarine. Golob napoveduje, da je tudi ta ukrep na mizi, o podrobnostih bo obveščalo finančno ministrstvo. Po podatkih Petrola na bencinskih servisih na avtocestah sicer gorivo toči le pet odstotkov Slovencev. "V času dopustov tudi slovenski državljani zagotovo morajo kdaj gorivo točiti na avtocesti," meni Golob. Po ocenah predsednika vlade bi bile cene pogonskih goriv brez regulacije višje za 10 ali 20 odstotkov in da Slovenci ukrep regulacije dobro sprejemajo. Na vprašanje, ali gre pri regulaciji cen za obračun med Golobom in najvplivnejšim delničarjem Petrola Darijem Južna, Golob odgovarja, da gre za špekulacije. "Nam se gre izključno za dobrobit državljanov."

V ponedeljek se je z Bergerjem v Kostelu - med štirimi bencinskimi servisi, ki jih je Petrol nedavno začasno zaprl, je namreč tudi tisti v Petrini v občini Kostel - sestal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Kot je minister povedal po srečanju, so se dogovorili, da bo v čim krajšem času stekel dialog med vlado in Petrolom o možnih rešitvah. Do srede bodo v Petrolu tudi še enkrat pretehtali, ali je zaprtje omenjenih črpalk res smiselno.

'Zapiranje prodajnih mest ni naša želja'

V petek so v družbi poudarili, da zapiranje posameznih prodajnih mest ni niti njihova želja niti dolgoročen cilj, temveč začasen ukrep, ki ga pogojuje zgolj trenutna regulacija. Vlado so večkrat pozvali k dialogu in iskanju "vzdržnih dolgoročnih rešitev".

Bencinska črpalka v Črnem vrhu nad Idrijo FOTO: Damjan Žibert icon-expand