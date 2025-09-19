Golob se bo sprehodil do novega mandata na čelu Gibanja Svoboda

Prvič po ustanovnem kongresu je zdaj vodilna vladna stranka pred potrditvijo še enega štiriletnega mandata edinemu kandidatu Robertu Golobu - v koprski Bonifiki.

"Prepričan sem in vem, da gremo na volitve enotni in da bomo drugi mandat tudi dobili. Prav tako pričakujem, da bo predsednik dobil močno podporo," je dejal generalni sekretar GS Matej Grah.

In čeprav je vmes kazalo, da bi se javnomnenjsko najbolj popularna članica stranke Urška Klakočar Zupančič, ki jo je Golob javnosti predstavil kot eno izmed najtesnejših kolegic, z njim pomerila za predsedniški položaj, s kandidaturo ni soglašala.

Ali bo zdaj podprla Goloba, smo vprašali Klakočar Zupančič, vendar za predkongresne izjave ni bila dosegljiva. V bivšo podpredsednico Svobode bodo oči uprte jutri, bo namreč ena izmed glavnih govork.

"Ponovno bomo pokazali enotnost, jasno vizijo predvsem pa tisto, kar smo v tem našem prvem mandatu dosegli," je dejal Grah.

Na seznamu povabljencev tujih političnih gostov ni, med domačimi zavezniki Svobode pa so SD, Levica in tudi neparlamentarna Vesna. Pogovore o sodelovanju medtem obujajo tudi na drugi strani političnega prizorišča. SLS in NSi sta prepričani, piše predsednik krščanskih demokratov, da imajo "jasno vizijo in prave rešitve za ključne razvojne izzive naše države".