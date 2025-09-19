Svetli način
Slovenija

Golob se bo sprehodil do novega mandata na čelu Gibanja Svoboda

Ljubljana, 19. 09. 2025 19.43 | Posodobljeno pred 1 uro

Žana Vertačnik
Približno 600 članic in članov pričakujejo v Kopru na kongresu stranke Gibanje Svoboda. Kaj pa kaže seznam povabljencev na strankarski praznik, koga v Svobodi štejejo med najtesnejše politične zaveznike? In tudi, ali bo Golobovo kandidaturo podprla njegova nesojena protikandidatka Urška Klakočar Zupančič?

Prvič po ustanovnem kongresu je zdaj vodilna vladna stranka pred potrditvijo še enega štiriletnega mandata edinemu kandidatu Robertu Golobu - v koprski Bonifiki. 

"Prepričan sem in vem, da gremo na volitve enotni in da bomo drugi mandat tudi dobili. Prav tako pričakujem, da bo predsednik dobil močno podporo," je dejal generalni sekretar GS Matej Grah

In čeprav je vmes kazalo, da bi se javnomnenjsko najbolj popularna članica stranke Urška Klakočar Zupančič, ki jo je Golob javnosti predstavil kot eno izmed najtesnejših kolegic, z njim pomerila za predsedniški položaj, s kandidaturo ni soglašala.

Ali bo zdaj podprla Goloba, smo vprašali Klakočar Zupančič, vendar za predkongresne izjave ni bila dosegljiva. V bivšo podpredsednico Svobode bodo oči uprte jutri, bo namreč ena izmed glavnih govork.

"Ponovno bomo pokazali enotnost, jasno vizijo predvsem pa tisto, kar smo v tem našem prvem mandatu dosegli," je dejal Grah.

Na seznamu povabljencev tujih političnih gostov ni, med domačimi zavezniki Svobode pa so SD, Levica in tudi neparlamentarna Vesna. Pogovore o sodelovanju medtem obujajo tudi na drugi strani političnega prizorišča. SLS in NSi sta prepričani, piše predsednik krščanskih demokratov, da imajo "jasno vizijo in prave rešitve za ključne razvojne izzive naše države".

KOMENTARJI (64)

zajfa
19. 09. 2025 20.57
Paradoksalno najboljši PV vseh časov. Začel je delati nekaj tudi za rajo. Ni popoln, a 100 krat boljši kot vse ostale PV presrane, uslužne riti prej, ki so od 90ih let naprej delale samo za kapital.
ODGOVORI
0 0
bronco60
19. 09. 2025 20.55
+2
Ponovno bodo lagali in obljubljali, ampak, tokrat v opoziciji, verjetno.
ODGOVORI
2 0
Jezna Jasna
19. 09. 2025 20.55
-2
S to vlado je Slovenija na pravi poti. Lahko pa naslednje leto na volitvah zapeljemo v graben. Samo potem ne jokat, ko bo spet ostala požgana zemlja in kriza.
ODGOVORI
0 2
zajfa
19. 09. 2025 20.54
-1
Če kdo misli, da bo zmagala SDS, ki jo podpira 20% izkoriščevalskih polnih riti vsega, naj sanja dalje. Polne riti ste v manjšini in dokler boste gledali samo nase, boste izgubljali volitve.
ODGOVORI
0 1
Pacient2
19. 09. 2025 20.53
+1
Nič proti njemu ampak veliko je slabega pod njim.
ODGOVORI
1 0
zajfa
19. 09. 2025 20.53
+0
To, care, še en mandat obvezno, toliko repenečenja polnih riti vsega, ki so izkoriščali 30 več kot 30 let vse kar leze še ni bilo. Naj se zjokajo v svojih Mercedesih, BMW-jih in skrijejo še kak eur v davčno oazo, stalajo še kakega minimalca in pojejo kako kremšnito za tolažbo na Bledu, ker naslednji mandat naredimo še kakšno reformico, ki bo večnim maziljencem, nedotakljivim ritkam pokazala kaj je Evropa in da tudi ostali želimo živeti normalno.
ODGOVORI
1 1
fljfo
19. 09. 2025 20.48
+5
Glede na komentarje njegovih volivcev boljega PV še nismo imeli...50%+ mu torej na volitvah ne uide?
ODGOVORI
6 1
Veščec
19. 09. 2025 20.48
+4
Kaj,pa če bo jutrišnji kongres začetek konca 🙏
ODGOVORI
4 0
G. Papež
19. 09. 2025 20.44
+3
Že zdaj zardevam ob misli, da bo svoj nastop na kongresu "popestril" z njemu lastnem stand up "humorjem". Oni reveži tam pa se morajo temu smejati.
ODGOVORI
6 3
MARATONEC1
19. 09. 2025 20.54
-1
Reveži oz. ovce se morajo klanjat in smejat KRIVOjANŠi !!!!!!!!!,⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️
ODGOVORI
0 1
zmago56
19. 09. 2025 20.42
+9
Toti golob kritizira SDS, da so nedemokratična stranke, ker imajo samo enega kandidata, a pred kongresom svobode prepove urški da kandidira, ostali pa si na kandidaturo niti pomisliti ne upajo. To je demokracija po Golobovo.
ODGOVORI
10 1
zajfa
19. 09. 2025 20.49
-4
Ja, lej ostali mu ne sežejo do gležnja. Tako pač je. To govori, ko bo vodil stranko 30 let, kot to počne tisti šef SDS d.o.o.ja na drugi strani.
ODGOVORI
0 4
OrodniK
19. 09. 2025 20.40
+7
Golob na Dob, ne pa nov mandat!
ODGOVORI
7 0
Veščec
19. 09. 2025 20.39
+1
Ne.stara se.preveč skrbi,pa premlada družica
ODGOVORI
1 0
Minifa
19. 09. 2025 20.38
+4
Sanjaj..pr*se o kukuruzu )))
ODGOVORI
6 2
natas999
19. 09. 2025 20.38
+5
tistih 600 članov in članic je pa tudi vse kar imajo
ODGOVORI
5 0
Morskadeklica123
19. 09. 2025 20.37
+2
A si je začel lase barvat?
ODGOVORI
3 1
natas999
19. 09. 2025 20.36
+5
a ne bo plesal??
ODGOVORI
5 0
boslo
19. 09. 2025 20.36
+0
Pa ne mi rečt, da so kot SDS samo z enim kandidatom...
ODGOVORI
2 2
Rothschild1
19. 09. 2025 20.47
+4
ne samo, da imajo samo enega kandidata. Vsem ostalim so prepovedali kandidirati 🤷‍♀️
ODGOVORI
4 0
G. Papež
19. 09. 2025 20.35
+3
Nekaj"otročičev" še vedno verjame v Božička.
ODGOVORI
3 0
G. Papež
19. 09. 2025 20.33
+6
Glavni Božičkov škrat Boštjančič pravi, da igrače so ali pa jih ni, vseeno.
ODGOVORI
6 0
Ejga-Tega
19. 09. 2025 20.33
+7
Še en mandat? Malo morgen
ODGOVORI
8 1
zajfa
19. 09. 2025 20.53
Kar sprijazni se. Konkurence nima.
ODGOVORI
0 0
