Golob se bo srečal z gospodarstveniki, ki imajo številne zahteve

Srečanja se bo udeležil tudi minister za finance Klemen Boštjančič.

Golob je na nedavnem vrhu gospodarstva napovedal srečanja s predstavniki gospodarstva najmanj enkrat mesečno, na katerih naj bi zaenkrat naslovili dve temi: zmanjšanje administrativnih obremenitev in davčno reformo. Delodajalci so odgovorili, da povabilo sprejemajo z nezaupanjem, saj so bili v zadnjem obdobju prevečkrat izigrani in deležni le dodatnih obremenitev.

Za vnovična pogajanja so vladi postavili nekaj pogojev. Želijo, da do novega leta umakne vsaj dvig davka na dohodek gospodarskih družb, ki ga predvideva zakon o obnovi in razvoju po avgustovski ujmi, in uvede obvezen solidarnostni prispevek za popoplavno obnovo, ne sprejme rešitev v interventnem zakonu v zdravstvu, ki obremenjujejo delodajalce, in zamakne začetek veljavnosti zakona o čezmejnem opravljanju storitev do obljubljenega sprejema drugačne rešitve.