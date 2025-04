Golob še ni stopil pred kamere, kaj pravijo v SDS?

Tretji dan po razkritju zgodbe o gostovanju najvplivnejšega domačega politika Roberta Goloba in njegove partnerke Tine Gaber v obmorski vili podjetnika, člana Svobode in zdaj že nekdanjega državnega nadzornika v dveh bolnišnicah Tomaža Subotiča, premier osebno še vedno ne pojasnjuje podrobnosti in ne odgovarja na očitke o mešanju zasebnega z državnim.

Medtem ko afero Karigador pred kamerami v njegovem imenu komentirajo veljaki Gibanja Svobode, se je Golob danes sestal z visokim uradnim gostom iz Ankare. "V nedeljo sem trikrat pogledal ta prispevek. Še zdaj ne razumem čisto, kaj točno naj bi predsednik vlade kršil. Ne vem, res," je v torkovi oddaji 24UR ZVEČER dejal poslanec Gibanja Svobode Lenart Žavbi.