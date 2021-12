Robert Golob se vrača v politiko

Robert Golob je za Delo razkril, da se zagotovo vrača v politiko in je njegova odločitev o tem dokončna ne glede na to, kako bo sodišče odločilo glede vodenja uprave Gen-I. Goloba zaradi nepodaljšanja direktorskega mandata na čelu Gen-i sicer zdaj poznajo vsi Slovenci.

Golob je sicer že večkrat povedal, da ne bo ustanovil lastne stranke. "Sem politično aktiven in to ne od 14 dni nazaj, temveč od leta 1998 in še naprej bom politično aktiven. Vsako priložnost bom uporabil, da povem svoja stališča. Če hočeš biti uspešen v politiki na dolgi rok, rabiš kritično maso somišljenikov, ki imajo podobne vrednote. Če se bo našla taka masa, ki verjame v iste vrednote kot jaz in moji sodelavci ter jih bo tudi živela, potem sem se pripravljen taki skupini pridružiti. Ampak smo še zelo daleč do tja," je povedal v oddaji Ena na Ena.

Boj za volivce

Na političnem parketu je sicer, kot smo že poročali, vedno bolj razgibano. Nastajajo nove politične stranke, odvija se že pravi boj za volivce. Ob obstoječih strankah že nastajajo nove in očitno bo precej prerivanja tudi za prevlado na politični sredini.