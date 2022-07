Golob o ukrepih proti draginji: podvojitev prehrambenih blagovnih rezerv

Vlada je, kot je spomnil, že sprejela prve ukrepe, ki po njegovih besedah sicer mogoče doslej še niso bili najbolje razumljeni, ampak se bodo zdaj pokazali v celoti. Danes so, kot je dodal, pripravili tudi razpis za državni odkup pšenice.

"Posledice vojne v Ukrajini čuti vsa Evropa, ne samo Slovenija. Lahko jih čutimo pri prehrambeni in energetski varnosti ... ter na področju draginje, tako energetske kot vse ostale," je na današnji prvi izredni seji v DZ izpostavil Golob.

Skrbeli bodo za polne kašče, razglasili prvo stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije

Vlada po Golobih besedah zasleduje dva cilja – varnostnega in naslovitev draginje. "Kar se varnosti tiče, bomo poskrbeli, da bomo imeli kašče polne. Skrbeli bomo, da bomo blagovne rezerve podvojili na vseh strateških prehrambenih surovinah in poljščinah. Do maksimuma bomo izpolnili tudi vse rezerve na gorivih, kjer jih lahko," je dejal Golob.

Vlada je danes po Golobih besedah razglasila tudi prvo stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije, in sicer z enim samim namenom: "Da znotraj elektrogospodarstva povečamo strateške zaloge goriva, vseh goriv, od naftnih derivatov in plina do premoga."

Natančneje je vlada, potem ko je Agencija za energijo ta teden sprožila prvo fazo načrta za izredne razmere pri oskrbi s plinom, ministru za infrastrukturo Bojanu Kumru naložila ustanovitev kriznih skupin za pripravo na delovanje plinskega sistema in elektroenergetskega sistema v kriznih razmerah. V krizni skupini bodo vključeni drugi vladni resorji in organi, predstavniki gospodarskih združenj idr.