Slovenija

Golob sklical posvet o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 26. 08. 2025 15.40 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA
Premier Robert Golob je za torek, 9. september, sklical posvet, namenjen iskanju najboljših rešitev in predstavitvi dobrih praks pri izvajanju dolgotrajne oskrbe. Danes pa se je na pripravljalnem srečanju sestal z ministrom za solidarno prihodnost Simonom Maljevcem in ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mescem.

"Čeprav se ob izvajanju dolgotrajne oskrbe odpirajo številna vprašanja in izzivi, vlada nanje odgovarja z dialogom, sodelovanjem in pripravljenostjo za iskanje rešitev. Prav zato bo posvet 9. septembra ključna priložnost, da se zberejo izkušnje s terena, izpostavijo težave in oblikujejo predlogi za izboljšave," so zapisali na vladnih spletnih straneh.

Na posvetu bodo sodelovali izvajalci storitev, predstavniki uporabnikov in pristojna ministrstva. Glavni namen srečanja pa je zbrati izkušnje in predloge vseh, ki se z dolgotrajno oskrbo srečujejo vsakodnevno, ter oblikovati konkretne usmeritve za čim bolj enostavno in učinkovito izvajanje vseh potrebnih korakov, so pojasnili.

Dolgotrajna oskrba
Dolgotrajna oskrba FOTO: Shutterstock

Ob tem so dodali, da je predsednik vlade že večkrat poudaril, da je dolgotrajna oskrba civilizacijska dolžnost do naših mam, očetov, babic in dedkov. "To je nekaj, kar mi vsi, ki smo še v cvetu ustvarjanja, prispevamo zato, da oni z dostojanstvom lahko preživljajo svojo jesen," so v sporočilu navedli njegove besede.

Na današnjem pripravljalnem srečanju, na katerem se je Golob seznanil s časovnico izvajanja dolgotrajne oskrbe, sta ministra Maljevac in Mesec predstavila potek in nadaljnje korake.

Vse, ki imajo vprašanja, povezana z dolgotrajno oskrbo, pa so v sporočilu spomnili, da je še naprej na voljo klicni center 114, kjer lahko pridobijo dodatne informacije in pomoč.

