Golob: Slovenija lahko vodi prizadevanja za zaščito Sredozemskega morja

Robert Golob je poudaril, da se ne pogovarjajo o ukrepih za oddaljeno prihodnost, ampak so zaradi vseprisotnosti podnebnih sprememb nujni takojšnji ukrepi. Regionalne rešitve, kot so tiste v okviru barcelonske konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemlja, po njegovih besedah kažejo pot tudi za globalno podnebno konferenco COP28 v Dubaju.

"Slovenija je ponosna, da je prevzela predsedovanje Barcelonski konvenciji iz več razlogov. Tudi zato, ker smo zelo ponosni na svojo diplomacijo na področju voda," je dejal Golob. Poudaril je, da ko gre za okolje, ni meja. "Okolje je eno in to je okolje našega planeta. In res moramo ukrepati in delovati globalno. Ponosni boste na to, kar bo Slovenija zagovarjala v prihodnjih dveh letih," je poudaril.

Poleg tega si Slovenija kot ena od pionirjev na področju vodne diplomacije želi izkoristiti tudi svoj mandat nestalne članice varnostnega sveta ZN za to, da svetu predstavi svoje izkušnje in rešitve ter tako prispeva k sprejetju boljših odločitev za vse. Izpostavil je, da je Slovenija močno vključena v diplomatska prizadevanja na področju okolja, vode, miru in varnosti. "To bo ena glavnih prednostnih nalog našega mandata v Varnostnem svetu Združenih narodov v letih 2024 in 2025," je poudaril.

Prizadevanja za zaščito Sredozemskega morja želi združiti tudi s sodelovanjem v podonavski makroregiji, je še povedal predsednik vlade.