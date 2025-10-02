Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Golob: Slovenija podpira prepoved uvoza ruskih energentov

Kobenhavn, 02. 10. 2025 15.10 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
40

Slovenija podpira prepoved uvoza ruskih energentov v Evropo, je glede predlogov Evropske komisije na tem področju povedal premier Robert Golob. Poudaril je, da države, ki še naprej uvažajo ruske energente, spodkopavajo evropsko enotnost.

"Seveda podpiramo, da se Evropa v celoti osamosvoji od dobave ruskih energentov," je ob robu vrha Evropske politične skupnosti v danski prestolnici povedal premier in dodal, da je Slovenija ruske energente nehala uvažati že pred časom.

Države, ki s tem nadaljujejo, pa po njegovem mnenju ne dajejo zgolj dodatnega motiva Rusiji, da nadaljuje agresijo na Ukrajino, ampak tudi spodkopavajo evropsko enotnost.

"Evropa pa temelji ravno na tem, ne samo na skupnih vrednotah, ampak tudi na skupnem delovanju in enotnosti. In najmočnejša je takrat, ko smo enotni. Ko se pokaže, da nekdo iz lastnih interesov začne to spodkopavati, je to vedno slab znak za Evropo," je povedal Golob.

EU je sicer od začetka ruske agresije na Ukrajino pred več kot tremi leti že močno zmanjšala uvoz ruskih fosilnih goriv, letos pa je Evropska komisija predlagala popolno opustitev uvoza v prihodnjih letih. Da morajo nehati kupovati rusko nafto, evropske partnerice poziva tudi ameriški predsednik Donald Trump. Temu najglasneje nasprotujeta Madžarska in Slovaška, ki se še naprej močno zanašata na ruske energente.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Profimedia

Pomen povezovanja držav iz vse Evrope na področjih strateških dobrin, kot je energija, in redkih zemljin je Golob poudaril tudi v današnji razpravi manjše skupine evropskih voditeljev, med drugim Nemčije, Islandije in Grenlandije, o krepitvi evropske ekonomske varnosti. Evropske države pa se morajo spričo visokih ameriških carin in kitajske konkurence povezovati tudi pri iskanju novih trgov po svetu, je dejal.

"Samo na ta način lahko v resnici Evropa uspešno tekmuje z velesilami, kot so Kitajska in Združene države Amerike," je menil.

Voditelji okoli 50 evropskih držav in mednarodnih institucij danes - podobno kot v sredo voditelji članic EU - poleg varnosti razpravljajo o podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.

V sredo je Evropska komisija predsednikom vlad in držav članic unije predstavila predlog novega posojila Kijevu v višini 140 milijard evrov, ki bi ga financirali z ruskim premoženjem, zamrznjenim v okviru zahodnih sankcij.

Golob je pri tem zagotovil podporo Belgiji, kjer je shranjena velika večina zamrznjenega ruskega premoženja. "Do te odločitve bomo morali priti soglasno in mimo Belgije ne bo šlo. Tako da v tem primeru bo tudi Slovenija stala na strani mednarodnega prava, hkrati pa tudi na strani države, ki bi lahko utrpela največ škode. Mi bomo podprli Belgijo. Če se bo Belgija odločila, da je striktno proti, potem ji mi ne moremo vsiljevati takih rešitev," je pojasnil.

ruski energenti robert golob
Naslednji članek

AMZS odsvetuje nakup dveh nevarnih otroških sedežev

Naslednji članek

ZD Zagorje ob Savi ne pristaja na znižanje standarda oskrbe zaradi reorganizacije

KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Frzenk
02. 10. 2025 16.06
sevede podpira, če je pa uršula tak rekla
ODGOVORI
0 0
CyberWorm00000
02. 10. 2025 16.03
ruske rafinerije lepo gorijo : ))) jim nič ne pomaga surowa nafta : )))) wrste za 10l benza : ))))
ODGOVORI
0 0
Še89sekund
02. 10. 2025 16.00
+0
No tokrat se pa strinjam z golobnjaki ,rusa je treba prisiliti v še večjo lakoto in bedo kot jo že imajo. Naj prodajo še tiste tri wc školke ki jih premorejo za kruh !!!
ODGOVORI
1 1
Pamir
02. 10. 2025 16.05
Rusija je velika za 850 Slovenij, muha bo prisilila slona.
ODGOVORI
0 0
Srebrni breg
02. 10. 2025 15.59
-2
Sedaj je pa Golob konćno janšistom popihal na dušo. Čakam salve hvaljenja kako prav je povedal.
ODGOVORI
7 9
Srebrni breg
02. 10. 2025 15.58
+0
Spet lezenje Layni pod hrbet. Me zanima kaj Slovenija zraven višjih cen energentov dobi za to.
ODGOVORI
10 10
Muca ne grize
02. 10. 2025 15.59
-9
A se lahko umiriš.
ODGOVORI
0 9
natas999
02. 10. 2025 15.57
+5
dej spoki se lažnjivec
ODGOVORI
6 1
Cupko
02. 10. 2025 15.56
+1
A to je danes, jutri bo spet drugače
ODGOVORI
1 0
asgard
02. 10. 2025 15.54
+0
Petrol — ena od glavnih slovenskih energetskih družb — je v enem poročilu navedel, da je delež ruskega vira nafte v njihovih nabavah v letu 2021 znašal okoli 6 %, v letu 2022 pa (do oktobra) približno 13 %.
ODGOVORI
2 2
BroNo1
02. 10. 2025 15.53
+11
Tolk časa se bodo igrali, da na bodo naredili sranje…..
ODGOVORI
11 0
asgard
02. 10. 2025 15.52
-4
V letu 2023 so največji dobavitelji naftnih derivatov za Slovenijo bili Savdska Arabija (33 %), Italija (19 %) in Grčija (9 %)
ODGOVORI
1 5
Srebrni breg
02. 10. 2025 15.56
+0
Kje imata Italija in Grčija naftna polja se svoje potrebe in še za izvoz?
ODGOVORI
10 10
BroNo1
02. 10. 2025 15.51
+12
Bolnik
ODGOVORI
14 2
Bolfenk2
02. 10. 2025 15.51
+11
Volil bom politike in stranke, ki bodo podprli ponovno gospodarsko sodelovanje z Rusijo, ne tiste, ki podpirajo nadaljevanje vojne. Adijo Golob.
ODGOVORI
14 3
Srebrni breg
02. 10. 2025 15.57
+1
Sva že dva.
ODGOVORI
11 10
Grickoficko
02. 10. 2025 15.50
+7
Vidt ne morem tega ksihta
ODGOVORI
9 2
Srebrnl breg
02. 10. 2025 15.51
+2
Ja
ODGOVORI
5 3
Animal_Pump
02. 10. 2025 15.49
-3
Rusi bencin od Kitajcev kupujejo...odkar jim rafinerije delajo...neke čudne samovžige.
ODGOVORI
1 4
Bolfenk2
02. 10. 2025 15.48
+15
Če imaš takšnega norca za predsednika država ne potrebuje sovražnikov. Naloga politike je da na trgu najde najcenejše energente, da se zniža inflacija in zadiha gospodarstvo. Golobu pa je pomembneje, da je všečen Von der Lajni in njenim rusofobnim norostim.
ODGOVORI
15 0
EU Dig. Cenzura
02. 10. 2025 15.48
+10
Pa kaj mu ni jasno. Kdo je proti tisti naj ne uporablja ruskega, tisti ki smo za ker je ceneje pa bomo uporabljali. Pa kdo je on da v imenu najšine odloča!?!?!?!?!?!?
ODGOVORI
10 0
Truth
02. 10. 2025 15.47
+7
Golob, za zdravje vseh Slovencev prosim odstopi.
ODGOVORI
8 1
blackwizard
02. 10. 2025 15.47
+9
Golob spelji se v ukrajino ali palestino z svojimi nvo levičarji
ODGOVORI
10 1
Srebrni breg
02. 10. 2025 15.51
-9
tvoj twito je prvi lazil po po Ukrajini je on levičar,
ODGOVORI
3 12
Valkidžija
02. 10. 2025 15.56
+1
Še čudno da ni bil z svojo izbranko v družbi Grete na čolničku za Palestino.
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
02. 10. 2025 15.46
-1
Levaki se spet napenjajo a od Rusov bi pa kupocal tudi 3 krat drazji plin samo da bi podprli vojne zlocince tako kot so podprli goloba zdaj pa zivijo 3 krat slabse samo tezko si je to priznat, ce so pa na substancah in z glavo v pesku. :)
ODGOVORI
2 3
Morskadeklica123
02. 10. 2025 15.44
+9
Pojdi raje na medene tedne!!!
ODGOVORI
9 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256