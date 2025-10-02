Golob: Slovenija podpira prepoved uvoza ruskih energentov

"Seveda podpiramo, da se Evropa v celoti osamosvoji od dobave ruskih energentov," je ob robu vrha Evropske politične skupnosti v danski prestolnici povedal premier in dodal, da je Slovenija ruske energente nehala uvažati že pred časom.

Države, ki s tem nadaljujejo, pa po njegovem mnenju ne dajejo zgolj dodatnega motiva Rusiji, da nadaljuje agresijo na Ukrajino, ampak tudi spodkopavajo evropsko enotnost.

"Evropa pa temelji ravno na tem, ne samo na skupnih vrednotah, ampak tudi na skupnem delovanju in enotnosti. In najmočnejša je takrat, ko smo enotni. Ko se pokaže, da nekdo iz lastnih interesov začne to spodkopavati, je to vedno slab znak za Evropo," je povedal Golob.

EU je sicer od začetka ruske agresije na Ukrajino pred več kot tremi leti že močno zmanjšala uvoz ruskih fosilnih goriv, letos pa je Evropska komisija predlagala popolno opustitev uvoza v prihodnjih letih. Da morajo nehati kupovati rusko nafto, evropske partnerice poziva tudi ameriški predsednik Donald Trump. Temu najglasneje nasprotujeta Madžarska in Slovaška, ki se še naprej močno zanašata na ruske energente.