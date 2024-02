Golob bo sprejel odstop pravosodne ministrice

"Ministrica je zagotovila, da bo v vmesnem času poskrbela za nemoteno delo resorja ter polno sodelovanje ministrstva v vseh morebitnih postopkih, " so še sporočili iz urada predsednika vlade Roberta Goloba in dodali, da bo predsednik vlade predvidoma v prihodnjem tednu pričel s pogovori za čim prejšnje imenovanje novega ministra oziroma ministrice.

S premierjem sta se strinjala, da bo na položaju ostala, dokler ne razišče nepravilnosti iz afere z nakupom sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. To bi bilo lahko dva ali tri tedne, po potrebi pa tudi dlje. Ta čas bo še naprej preiskovala nakup sodne stavbe, reševala pa bo tudi nekatere druge pomembnejše teme, kot je stavka sodnikov in tožilcev. "Stvari še vedno raziskujem, vsak dan pridejo na plan neka nova dejstva. Še vedno smo v fazi zavarovanja dokazov, čakamo na prihod kriminalistov," je še povedala v naši večerni oddaji.

Golob in Švarc Pipanova sta se sicer neuradno sestala že v petek, a takrat rezultata srečanja javnosti nista razkrila. Dogovorila naj bi se sicer, da naj bi, ko bo prišel čas za to, ministrica odstopila sama, kar je zdaj tudi storila. Ministrica je povedala še, da je Golobu hvaležna, da ji je dal čas, da lahko preveri in razkrije sume nepravilnosti, žal pa ji je, da ji te možnosti ni dalo tudi vodstvo njene stranke.

Skrbijo jo tudi pogovori o izstopu stranke iz koalicije, za katere je slišala v medijih. Žal ji je, da je SD pripravljen žrtvovati koalicijo, vlado in tvegati predčasne volitve, "zgolj zato, da bi se čim prej zakrilo sume spornih dejanj in praks". Kot je poudarila, se je v preteklosti namreč že dogajalo, da je minister odšel, sporne prakse pa so se nadaljevale.

Sama sicer, kot nam je povedala, z vodstvom stranke že od prejšnjega ponedeljka ni več v komunikaciji, prav tako pravi, da je vodstvo stranke "gluho" za njene predloge. "Medtem pa po mojih obtožbah generalnega sekretarja Klemna Žiberta ni nihče v vodstvu stranke preveri oz. ga pozval na odziv," je še dodala.

Glavni tajni Socialnih demokratov Klemen Žibert je sicer danes odstopil. "S svojim odstopom želim stranko Socialni demokrati razbremeniti očitkov, ki te dni padajo name in žal tudi na mojo družino ter posledično črnijo ugled stranke," je zapisal v pismu, ki ga je naslovil na članice in člane Socialnih demokratov, predsednico stranke Tanjo Fajon ter na novinarke in novinarje.