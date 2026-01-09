Golob želi strniti vrste: povabilo na kosilo osmih strank

Dogodek prihaja po nekaterih nesoglasjih na levi sredini. Najbolj je v zadnjih dneh odmeval prestop Mateja T. Vatovca iz Levice k SD. Poteza je ujezila predvsem manjšo od strank, kjer so bili ob Vatovčevem prestopu presenečeni.

Govorilo se je tudi, da nad prestopom ni bil navdušen niti predsednik vlade Robert Golob, ker da bi se lahko s tem povzročilo rušenje leve sredine. Negotovi naj bi bili tudi v njegovi stranki, čeprav so to uradno zanikali.