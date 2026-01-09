Naslovnica
Slovenija

Golob želi strniti vrste: povabilo na kosilo osmih strank

Ljubljana, 09. 01. 2026 18.32 pred 1 uro 1 min branja 196

Avtor:
M.V.
Robert Golob

Predsednik vlade Robert Golob je poslal vabilo koalicijskim in nekaterim zunajparlamentarnim strankam, ki jim ankete napovedujejo možnost uvrstitve v parlament, na delovno kosilo. Skupno je povabil predsednike osmih političnih strank.

Dogodek prihaja po nekaterih nesoglasjih na levi sredini. Najbolj je v zadnjih dneh odmeval prestop Mateja T. Vatovca iz Levice k SD. Poteza je ujezila predvsem manjšo od strank, kjer so bili ob Vatovčevem prestopu presenečeni. 

Govorilo se je tudi, da nad prestopom ni bil navdušen niti predsednik vlade Robert Golob, ker da bi se lahko s tem povzročilo rušenje leve sredine. Negotovi naj bi bili tudi v njegovi stranki, čeprav so to uradno zanikali.

Predsednik vlade se je sedaj odločil sklicati neformalno kosilo, ki se bo odvilo v torek, na katerega je povabil predsednike in sopredsedujoče v strankah SD, Levica, Prerod, Mi.Socialisti, Pirati, Vesna in, najbolj presenetljivo, Resni.ca. Po poročanju Večera, naj bi sicer Zoran Stevanović na kosilo poslal predsednika sveta stranke Matjaža Gorjupa

V vabilu je zapisal, da "Slovenija, za kakršno si prizadevamo, temelji na svobodi, demokraciji, solidarnosti in medsebojnem spoštovanju, zato je ključno ohranjati odprt dialog, kulturo sodelovanja ter zavedanja skupne odgovornosti do ljudi, ki jim služimo".

