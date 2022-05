Kako zavzeti so poslanci Gibanja Svoboda in kakšne so njihove vrednote? To je s posebnim psihološkim testom še pred volitvami preverjal Robert Golob. Tako imenovan Gallupov test je Golob prvič uporabil v podjetju, ki ga je vodil. Gre za iskanje potencialov in talentov, napačnih odgovorov ni, pojasnjujejo psihologi. Test je opravilo vseh 41 poslancev bodoče največje vladne stranke, rezultati pa naj bi Golobu olajšali odnos in delo z njimi. Bodo test morali opraviti tudi ministri?