Golob: Težko si predstavljam, kako bo Geoplin sam splaval iz krize

Kako se bomo greli to zimo? Bo plina in elektrike dovolj za gospodinjstva in podjetja? Bomo morali omejevati porabo? Vlada medtem razmišlja o nacionalizaciji velike slovenske energetske družbe. Po Geoplinu so zdaj vse glasnejše tudi špekulacije, da naj bi vlada želela povečati svoj delež v Petrolu. A premier Golob zagotavlja, da za zdaj ni še nič dokončnega, hkrati pa priznava, da si težko predstavlja, kako bo Geoplin sam splaval iz velike energetske krize. Vlada je zato že pripravila denar, s katerim bi dokapitalizirali podjetje in s tem zagotovili nemoteno oskrbo s plinom po za gospodinjstva sprejemljivih cenah.

Napoved ministra Bojana Kumra, da bi država želela povečati svoj vpliv v Petrolu, ponovno sproža številne špekulacije o nacionalizacijah slovenskih energetskih velikanov. Ob današnjem obisku v Mariboru pa je premier Robert Golob na vprašanja o državnih prevzemih odgovarjal bolj zadržano. "Prvo, česar se moramo zavedati, je, da ni nič od tega še na mizi, razen da smo v proračunu rezervirali sredstva za dokapitalizacijo, če bo to potrebno. Verjamem, da bo Geoplin eno od teh podjetij, medtem ko bi za zdaj težko govoril o ostalih," je dejal Golob. Geoplin bo, kot ocenjuje Golob, težko sam 'splaval' iz energetske krize. Tako je, kot kaže, le še vprašanje časa, kdaj se bo vključila država. Ta bi lahko od Rusije odvisnemu Geoplinu pomagala tudi pri reševanju dobav. "Želimo, da Geoplin zagotovi zanesljivo oskrbo iz zahodnega vira. V tem primeru iz Alžirije. Že za to potrebuje državno podporo," je dodal Golob. icon-expand Geoplin FOTO: Bobo Z dokapitalizacijo Geoplina bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo s plinom po za gospodinjstva sprejemljivih cenah, menijo v vladi. Kaj pa upravljavci športnih objektov? Ti so na nogah, saj da jih je oblast spregledala. Novomeška občina je zato že zaklenila vrata osnovnošolskega bazena, Olimpijskega centra pa v prihodnje ne bodo ogrevali. "V primeru teh dveh objektov bi na letni ravni lahko zabeležili tudi do 750 tisoč evrov višjih stroškov. V tem trenutku si tega ne moremo privoščiti," pravi novomeški župan Gregor Macedoni. V Novem mestu iščejo rešitve, tudi v alternativnih virih energije. A brez državne pomoči po mnenju župana ne bo šlo. Zato vlado poziva, naj hitro ukrepa. "Seveda smo bili presenečeni, ko smo ugotovili, da vlada med ukrepi in zaščitenimi odjemalci športa oziroma športne infrastrukture ni prepoznala." Žičničarji pričakujejo pomoč države Razočarani so tudi žičničarji, ki se sprašujejo, ali se jim, glede na trenutne cene na trgu, sploh izplača zagnati naprave. Pričakujejo pomoč države. "Običajne cene so bile tam nekje do 60 evrov po MWh, letos pa smo v enem tednu v avgustu za 1 MWh plačali tudi 670 evrov," razlaga Suzana Srdić (Golte). Premier, ki sicer obljublja nove ukrepe, konkretnih rešitev ni razkril. "Naloga države je, da poskrbi, da bomo vsi imeli dovolj energije. Res pa je, da bomo v tej zimi, ki prihaja, tudi vsi varčevali." PREBERI ŠE Kumer miri: Najprej varčevanje, zapiranje smučišč v najhujšem scenariju Golob je sicer ponovno poudaril, da smučišč, če to ne bo nujno, ne bodo zapirali. Na Golteh se sprašujejo, ali bodo lahko sploh zagnali žičnice. Stroškov ne morejo prevaliti na smučarje, jasno pa je, da sami teh podražitev ne bo mogli pokriti, je pojasnila Srdićeva.