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Slovenija

Golob: Umirite se, Janez Janša

Ljubljana, 27. 06. 2026 14.39 pred 36 minutami 2 min branja 53

Avtor:
STA M.S.
Primopredaja poslov med Janezom Janšo in Robertom Golobom

Nekdanji premier Robert Golob se je odzval na izjave predsednika vlade Janeza Janše, ki je za izraelski časnik napovedal zamrznitev priznanja Palestine, preselitev veleposlaništva v Jeruzalem in svoje predhodnike označil za nore. "Umirite se, Janez Janša," je Golob zapisal na družbenih omrežjih.

Pojasnil je, da je priznanje Palestine pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločbe, ki je, kot je zapisal, "v slovenskem DNK". Poleg tega je priznanje Palestine eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev, je prepričan prejšnji premier. Slovenija je Palestino priznala junija 2024.

Robert Golob je v objavi na družbenih omrežjih dodal, da je prejšnja vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav. Dodal je, da gre za večinska stališča mednarodne skupnosti.

"Dolgoletno stališče EU je, da je Jeruzalem prihodnja skupna prestolnica Izraela in Palestine, temelječa na končni rešitvi z neposrednimi pogajanji. Zato so diplomatska predstavništva držav članic EU in velike večine mednarodne skupnosti v Tel Avivu," je še pojasnil Golob.

Odzval se je tudi na Janšev opis prejšnje vlade kot nore. "Kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade norega, ve samo Janez Janša," je zapisal Golob.

Janez Janša.
Janez Janša.
FOTO: Aljoša Kravanja

Janša napovedal obnovitev odnosov

Spomnimo. Janez Janša je v intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom napovedal obnovitev odnosov z Izraelom, ki jih je prejšnja vlada po njegovi oceni pripeljala na "zgodovinsko najnižjo raven".

"Leva vlada, ki je v zadnjih letih vladala v Sloveniji, je v nasprotju s slovensko zakonodajo priznala palestinsko državo," je dejal Janša po pisanju časnika. "Mi bomo spoštovali zakon in zamrznili njihovo nezakonito odločitev. To smo postavili kot pogoj za našo udeležbo v koalicijskih pogajanjih in vsi so se s tem strinjali," je dodal.

Pojasnil je, kako namerava obnoviti odnose med državama; eden od njegovih načrtov po pisanju časnika vključuje selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.

Slovenija bi veleposlaništvo v Jeruzalem preselila kot prva članica Evropske unije. V tem mestu ima sicer veleposlaništva le peščica držav – ZDA, Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja.

Preberi še Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine in selitev veleposlaništva
janez janša robert golob izrael

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KOMENTARJI53

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Belištumf
27. 06. 2026 15.28
Jaz ze 2 mesecea cakam..te famozne spremembe in ukrepe .in vecje place..in nizke davke...KJE JE TO?...ME NE IZRAEL NE ZANIMA.
Odgovori
+1
1 0
peT99
27. 06. 2026 15.27
Golobu puhtijo evrčki, tudi Tinca najverjetneje že pakira...
Odgovori
0 0
marker1
27. 06. 2026 15.27
Strinjam se 100% z zamrznitvijo priznanja neobstoječe Palestine.
Odgovori
0 0
Žmavc
27. 06. 2026 15.26
Samo da LGBT zastave ni več. Za palestinsko mi je vseeno. Tisto je bila pa res sramota.
Odgovori
+2
3 1
Douglas Dietz
27. 06. 2026 15.25
Golob odfrčaj
Odgovori
+5
8 3
peT99
27. 06. 2026 15.24
Golob se pravzapravboji prevzeti odgovornost za priznanje Palestine in ustvarjanje sovražnega odnosa do Izraela. Jasno mi je namreč, da ga imajo Izraelci na piki.... :)
Odgovori
+4
6 2
peT99
27. 06. 2026 15.25
Mosad ga sicer ne bo pospravil - lahko pa mu precej oteži življenje....
Odgovori
+4
4 0
Mučenik
27. 06. 2026 15.24
pa kaj je golob, ko so teb govoril, da se umiri, si javno obsojal vse janšiste (pa nisem politično usmerjen) in bumerang te bo dosegel, ker nisi sposoben da ga ujameš, vsi samo čakate kaj vam bo Milan spisal, da se bose ponavljali v nedogled..........
Odgovori
+5
6 1
modelx
27. 06. 2026 15.24
in o levi vladi največji komunajzar. tako je rdeč, da je to prešlo v črno.
Odgovori
-2
1 3
Slovenska pomlad
27. 06. 2026 15.24
Janša ni Slovenec in zato nima v državi Slovencev nobene legitimnosti,tudi če ne bi delal za Izrael,kar je njegova osnovna naloga.
Odgovori
-2
2 4
Vzorčen primer
27. 06. 2026 15.23
Kdo je to golob?
Odgovori
+3
6 3
JApajaDAja
27. 06. 2026 15.28
kdo ali kaj?
Odgovori
0 0
seter73
27. 06. 2026 15.23
o lejga a goloba se ni avto zbill.., drzavna proslava vse komunjare na kupu tega fedra pa ni.., toliko o zem koliko mu je pomenila samostojna drzava Slovenija
Odgovori
+2
7 5
Belištumf
27. 06. 2026 15.22
Kaj je sploh pozitivnega naredil princ teme odkar je na oblasti ze 40 let?...NIC...
Odgovori
-2
5 7
Fokus
27. 06. 2026 15.22
Manjkal na državni proslavi, to pove vse o njegovem karakterju. Še bolje pa to, da tega nihče ni opazil. Komu mar kaj on misli.
Odgovori
+6
8 2
JanezAn
27. 06. 2026 15.21
Priznanje Palestine je neuresničljiva utopija, ki v tej situaciji, potem, ko so hamasovci izvedli pokol na festivalu, nikakor ne bo prinesel svobodne in neodvisne države, tako, da jim tudi mi s priznanjem ali nepriznanjem prav nič ne pomagamo. Sodelovanje z Izraelom, ki je tehnološko in konkurenčno mnogo pred nami, pa nam lahko prinese kar nekaj koristi.
Odgovori
+10
12 2
Cupko
27. 06. 2026 15.20
Seveda je sedaj potrebno vrniti uslugo Izralcem. Black cube pač ni bil zastonj!
Odgovori
-9
5 14
YouRangMyLord
27. 06. 2026 15.19
Pa kaj g. Golob še vedno ne zmore sprocesirat, da ni več "in" in ustoličen, kot je bil ? Narcisi pa tako ali tako vedno prckajo, sploh ko je javno prizadet njihov ego. Pa nisem new za JJ, še manj za Goloba, da ne bo pomote.
Odgovori
+9
11 2
JApajaDAja
27. 06. 2026 15.23
golob še ne ve, da ni šef opozicije....lukec je......
Odgovori
+4
4 0
Joakim
27. 06. 2026 15.18
Vsi bi bili svobodni samo, da drugim ne privoscimo svobode.
Odgovori
+3
4 1
bik123
27. 06. 2026 15.17
pernati, kako je kaj s tozbo?
Odgovori
+9
12 3
Lenart Čaubi
27. 06. 2026 15.16
Po 14 dnevni izolaciji ne upam nič več pljuvati po Janši.
Odgovori
-3
3 6
JApajaDAja
27. 06. 2026 15.18
so tudi tebe poslali na "maldive" ?
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+7
7 0
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