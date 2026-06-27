Golob: Umirite se, Janez Janša

Pojasnil je, da je priznanje Palestine pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločbe, ki je, kot je zapisal, "v slovenskem DNK". Poleg tega je priznanje Palestine eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev, je prepričan prejšnji premier. Slovenija je Palestino priznala junija 2024.

Robert Golob je v objavi na družbenih omrežjih dodal, da je prejšnja vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav. Dodal je, da gre za večinska stališča mednarodne skupnosti.

"Dolgoletno stališče EU je, da je Jeruzalem prihodnja skupna prestolnica Izraela in Palestine, temelječa na končni rešitvi z neposrednimi pogajanji. Zato so diplomatska predstavništva držav članic EU in velike večine mednarodne skupnosti v Tel Avivu," je še pojasnil Golob.

Odzval se je tudi na Janšev opis prejšnje vlade kot nore. "Kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade norega, ve samo Janez Janša," je zapisal Golob.