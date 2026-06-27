Golob: Umirite se, Janez Janša

Pojasnil je, da je priznanje Palestine pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločbe, ki je, kot je zapisal, "v slovenskem DNK". Poleg tega je priznanje Palestine eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev, je prepričan prejšnji premier. Slovenija je Palestino priznala junija 2024.
Robert Golob je v objavi na družbenih omrežjih dodal, da je prejšnja vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav. Dodal je, da gre za večinska stališča mednarodne skupnosti.
"Dolgoletno stališče EU je, da je Jeruzalem prihodnja skupna prestolnica Izraela in Palestine, temelječa na končni rešitvi z neposrednimi pogajanji. Zato so diplomatska predstavništva držav članic EU in velike večine mednarodne skupnosti v Tel Avivu," je še pojasnil Golob.
Odzval se je tudi na Janšev opis prejšnje vlade kot nore. "Kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade norega, ve samo Janez Janša," je zapisal Golob.
Janša napovedal obnovitev odnosov
Spomnimo. Janez Janša je v intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom napovedal obnovitev odnosov z Izraelom, ki jih je prejšnja vlada po njegovi oceni pripeljala na "zgodovinsko najnižjo raven".
"Leva vlada, ki je v zadnjih letih vladala v Sloveniji, je v nasprotju s slovensko zakonodajo priznala palestinsko državo," je dejal Janša po pisanju časnika. "Mi bomo spoštovali zakon in zamrznili njihovo nezakonito odločitev. To smo postavili kot pogoj za našo udeležbo v koalicijskih pogajanjih in vsi so se s tem strinjali," je dodal.
Pojasnil je, kako namerava obnoviti odnose med državama; eden od njegovih načrtov po pisanju časnika vključuje selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.
Slovenija bi veleposlaništvo v Jeruzalem preselila kot prva članica Evropske unije. V tem mestu ima sicer veleposlaništva le peščica držav – ZDA, Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja.
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