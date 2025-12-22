Golob: Uporaba zamrznjenih ruskih sredstev bi lahko ogrozila pogajanja

"S tem, ko se zamrznjena ruska sredstva niso namenila za nakup orožja za Ukrajino, ostajajo še naprej pogajalsko sredstvo v rokah Evrope," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal predsednik vlade Robert Golob.

Podobno je poudaril že v noči na petek po vrhu EU, na katerem so voditelji držav članic dosegli dogovor o nadaljnji podpori Ukrajini s posojilom v višini 90 milijard evrov za naslednji dve leti. Pri tem niso podprli uporabe zamrznjenega ruskega premoženja, za kar si je prizadevalo več članic, temveč so se dogovorili, da bo unija posojilo financirala z zadolževanjem na kapitalskih trgih. Poroštva bodo tako zagotovljena iz proračuna EU in jih ne bo treba zagotoviti državam članicam.

Premier je danes izrazil prepričanje, da so pogajanja za mir v Ukrajini zaradi te odločitve bolj na široko odprta, kot bi bila sicer. "Če bi se Evropa odločila za tako sovražno dejanje do Rusije, verjamem, da bi bila pogajanja za mir za kar nekaj mesecev popolnoma zaprta," je dodal.

Golob je pojasnil še, da je blok zlasti severnih držav na "trdih pogajanjih" v Bruslju prejšnji teden zahteval "ne samo zaplembo ruskega premoženja, ampak tudi to, da se to premoženje takoj nameni Ukrajini", pri čemer bi poroštva za posojilo zagotovile članice EU.

Slovenija bi po njegovih besedah tako morala že do februarja prihodnje leto izdati med 700 in 800 milijonov evrov državnih poroštev.

V skladu z doseženim dogovorom pa bodo poroštva za posojilo zagotovljena iz proračuna EU. Golob je to odločitev danes znova pozdravil in dejal: "Ta državna poroštva bi bila skorajda gotovo tudi unovčena v naslednjih dveh letih, torej smo se izognili neposrednemu strošku med 700 in 800 milijonov v dveh letih in smo zelo zadovoljni s takim razpletom."