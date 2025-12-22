Naslovnica
Golob: Uporaba zamrznjenih ruskih sredstev bi lahko ogrozila pogajanja

Ljubljana, 22. 12. 2025 14.08 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
STA D.L.
Robert Golob na vrhu EU v Bruslju

Zaradi odločitve na četrtkovem vrhu EU, da se posojilo Ukrajini ne financira z uporabo zamrznjenega ruskega premoženja, pogajanja za mir v Ukrajini ostajajo bolj na široko odprta, kot bi bila sicer, je ocenil premier Robert Golob. Zadovoljen je tudi, da sprejeti dogovor ne predvideva poroštev držav članic. "Izognili smo se neposrednemu strošku med 700 in 800 milijonov v dveh letih," je prepričan.

Robert Golob
Robert Golob
FOTO: Bobo

"S tem, ko se zamrznjena ruska sredstva niso namenila za nakup orožja za Ukrajino, ostajajo še naprej pogajalsko sredstvo v rokah Evrope," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal predsednik vlade Robert Golob.

Podobno je poudaril že v noči na petek po vrhu EU, na katerem so voditelji držav članic dosegli dogovor o nadaljnji podpori Ukrajini s posojilom v višini 90 milijard evrov za naslednji dve leti. Pri tem niso podprli uporabe zamrznjenega ruskega premoženja, za kar si je prizadevalo več članic, temveč so se dogovorili, da bo unija posojilo financirala z zadolževanjem na kapitalskih trgih. Poroštva bodo tako zagotovljena iz proračuna EU in jih ne bo treba zagotoviti državam članicam.

Premier je danes izrazil prepričanje, da so pogajanja za mir v Ukrajini zaradi te odločitve bolj na široko odprta, kot bi bila sicer. "Če bi se Evropa odločila za tako sovražno dejanje do Rusije, verjamem, da bi bila pogajanja za mir za kar nekaj mesecev popolnoma zaprta," je dodal.

Golob je pojasnil še, da je blok zlasti severnih držav na "trdih pogajanjih" v Bruslju prejšnji teden zahteval "ne samo zaplembo ruskega premoženja, ampak tudi to, da se to premoženje takoj nameni Ukrajini", pri čemer bi poroštva za posojilo zagotovile članice EU.

Slovenija bi po njegovih besedah tako morala že do februarja prihodnje leto izdati med 700 in 800 milijonov evrov državnih poroštev.

V skladu z doseženim dogovorom pa bodo poroštva za posojilo zagotovljena iz proračuna EU. Golob je to odločitev danes znova pozdravil in dejal: "Ta državna poroštva bi bila skorajda gotovo tudi unovčena v naslednjih dveh letih, torej smo se izognili neposrednemu strošku med 700 in 800 milijonov v dveh letih in smo zelo zadovoljni s takim razpletom."

Robert Golob EU Ukrajina ruska sredstva mirovna pogajanja

Računsko sodišče tržiški občini izreklo negativno mnenje

Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
deny-p
22. 12. 2025 15.24
V vsem tem času ni ne duha, ne sluha o Ukrajinskih ljudeh, mnenju, portalih....., samo Zelenski ima besedo on predstavo za javnost...
Odgovori
0 0
biggie33
22. 12. 2025 15.20
Hahaha, ni jim uspelo zbrati 65%, ker je bila tudi Francija proti.. zdaj bi se pa predstavljali kot mirovniki.. sramota!!
Odgovori
+2
2 0
Badum Badum
22. 12. 2025 15.20
Ne vem, če tukaj nastopa Merz kot kancler ali kot nekdanji uslužbenec BlackRocka
Odgovori
+1
1 0
Nace Štremljasti
22. 12. 2025 15.20
mi podpiramo Rusijo ter njene voditelje,ki za razliko od evropskih voditeljev delajo za svojo državo,lepa demokracija ane
Odgovori
+1
1 0
iskriv
22. 12. 2025 15.19
Nobeno prizadevanje za mir se ne bo izšlo z mirovnim sporazumom , ker Putin vztraja pri z agresijo pridobljenem ozemlju Ukrajine , tudi s silo , kot pravi , pri tem ga podpira Trump in temu primerno vodi Ameriška administracija mirovna pogajanja v slepo ulico in Evropska unija je pri tem samo lmet na šahovnici .
Odgovori
+1
1 0
ulebule
22. 12. 2025 15.14
res ste bedni. eu vodijo najbolj nesposobni politiki vseh časov!!!
Odgovori
+2
2 0
Wyatt
22. 12. 2025 15.13
Zivimo v cudnih casih. EU izziva rusijo , podpira ukrajino kot da je od vedno del eu .. in se vedno, kljub temu da to ni. Gleda stran glede gaze.. :/ Nemcija zapira avtomibilsko industrijo in vlaga v vojasko. Cas za selitev v mirnejse kraje, stran od tu…
Odgovori
+1
2 1
natas999
22. 12. 2025 15.11
dej dej pojma nimaš in spoki lažnjivec!!!
Odgovori
-1
0 1
but_the_ppl_are_retarded
22. 12. 2025 15.07
Si je Piđon premislil...
Odgovori
+0
1 1
marker1
22. 12. 2025 14.27
"Golob: Uporaba zamrznjenih ruskih sredstev bi lahko ogrozila pogajanja" A bejž no? Pred 14 dnevi je sta bila z Mertzem oba za uporabo teh sredstev, ostali pa so bili proti.
Odgovori
+2
2 0
