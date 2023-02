Golob o dražjih vrtcih: Takšno povišanje cen nima osnove prav v ničemer

"Plače pomočnic vzgojiteljic so se res povečale za 12 odstotkov, ampak te pomočnice niso edine zaposlene v vrtcih. V strukturi cen vrtcev 80 odstotkov res odpade na ceno dela, ampak v teh 80 odstotkih plače pomočnic vzgojiteljic ne predstavljajo glavnine, ker njihove plače niso tako visoke," je pojasnil.

Ob 12-odstotnem dvigu plač za pomočnice vzgojiteljic bi bil v primeru, če je pomočnic vzgojiteljic polovica, upravičen dvig pet ali šest odstotkov, ne pa 17, je povedal v odgovoru na ustno poslansko vprašanje Ive Dimic iz NSi, ki so jo zanimali morebitni ukrepi za preprečevanje podražitev vrtca zaradi višjih stroškov dela ter cen hrane in energentov.

Župani in mestni sveti, ki utemeljujejo 14 ali 17-odstotni dvig cen vrtcev s povečanjem plač pri pomočnicah vzgojiteljic, po njegovem prepričanju zavajajo. "Takšno povišanje cen nima osnove prav v ničemer," je izpostavil. Obenem je pojasnil, da so podražitve vrtcev izključno v domeni občin, ne pa vlade.

Kot je zagotovil, so tja, kjer napovedujejo podražitve vrtca ali so to že storili, že pozvali, naj posredujejo svoj izračun.